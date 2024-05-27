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مستوطنة مرغليوت تتمرد على الاحتلال وتقرر قطع الاتصال معه واخراج الجيش

مستوطنة مرغليوت تتمرد على الاحتلال وتقرر قطع الاتصال معه واخراج الجيش
الإثنين ٢٧ مايو ٢٠٢٤ - ٠٣:٢١ بتوقيت غرينتش

نقلت صحيفة "معاريف" العبرية عن رئيس مستوطنة مرغليوت بالجليل الأعلى، إيتان دافيدي، اليوم الإثنين، أن البلدية قررت قطع الاتصال مع الحكومة الإسرائيلية وإخراج كافة جنود الجيش من البلدة.

العالم - الاحتلال

وقال دافيدي إن "المستوطنة تريد الانفصال الكامل عن الجيش والحكومة الإسرائيلية"، لافتاً إلى أن مرغليوت ليست بحاجة للحماية من حزب الله في لبنان بل من الحكومة الإسرائيلية التي "تسحقنا بقراراتها".

وأوضح دافيدي أنه تم تسليم رسالة إلى ضابط بالجيش، قال فيها: "نحن نغلق بوابات المستوطنة، ولن يتمكن أحد من الدخول أو الخروج منها بما في ذلك الجيش، سوف تجد مكاناً آخر للإقامة فيه".

وتابع: "مرغليوت لا تحتاج إلى الحماية من حزب الله، بل من الحكومة الإسرائيلية التي تسحقها بقراراتها. مرغليوت تتضرر بشكل مباشر من قرار الحكومة والوزارة ويتسبب بضرر أكبر من صواريخ حزب الله المضادة للدبابات".

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