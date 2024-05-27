الجريمة الاسرائيلية التي قلبت الغرب والعرب والمنظمات الدولية ضدها

العالم - أوروبا

تتواصل مجازر الاحتلال الاسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة؛ وتلقى هذه المجازر تنديداً دولياً متزايداً خاصة بشان المجزرة الاخيرة في رفح والتي اسفرت عن استشهاد عشرات الأشخاص وإصابة آخرين أغلبهم من الأطفال.

وأدانت هيئات حقوقية ودول عربية وأجنبية المجزرة الإسرائيلية؛ واكد المتحدث باسم الخارجية الايرانية ناصر کنعاني ان هجوم القوات الاسرائيلية على خيام المستوطنين في رفح يستحق ادانة شديدة ورد فعل عملي من المجتمع الدولي؛ معتبراً هذه المجزرة جريمة حرب وانتهاكا للوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية.

إلى ذلك، قال منسق السياسة الخارجيّة بالإتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إنّ هذه المجزرة هي دليل على ضرورة تنفيذ قرار محكمة العدل الدولية. ونبّه بوريل إلى أنّ 'احترام القانون الدولي ليس خياراً".

شاركته في الراي وزيرة خارجية ألمانيا انالينا بيربوك التي اعتبرت إن القانون الإنساني الدولي ينطبق على الجميع، وكذلك على سلوك تل ابيب في الحرب.

بدوره عبر الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون عن غضبه من هذا الهجوم وأكد انه يجب وقف هذه العمليات داعياً إلى الاحترام الكامل للقانون الدولي والوقف الفوري لإطلاق النار.

كذلك اشار مفوض وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، فيليب لازاريني؛ إلى ان غزة جحيم على الأرض، وصور المجزرة شهادة أخرى على ذلك.

وقال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إن ارتكاب القوات الاسرائيلية مجزرة قتل جماعي لنازحين فلسطينيين في رفح إمعان في رفض وتجاهل قرار محكمة العدل الدولية بضرورة وقف الهجوم العسكري.

من ناحيتها، قالت حركة حماس ان الاحتلال ارتكب جريمة حرب مروعة بحق النازحين في الخيام في تحدٍ واستهتارٍ تام وتجاهلٍ لقرار محكمة العدل الدولية.

كما أدانت منظمة التعاون الإسلامي، بأشدّ العبارات المجزرة المروعة وعدّتها جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية وإرهاب دولة منظماً يستحق المساءلة والمحاسبة وفق القانون الجنائي الدولي.

وفي السياق، استنكر البرلمان العربي، المجزرة البشعة واعتبر أنّ كيان الإحتلال تجاوز كلّ القوانين والأعراف التي تدعو إلى وقف فوري للعدوان.

من جانبها، دانت مصر بأشد العبارات قصف القوات الإسرائيلية المتعمّد وجدّدت مطالبتها مجلس الأمن والأطراف الدولية المؤثرة بضرورة التدخل العاجل.

هذا وأعلنت السعودية والكويت والاردن وقطر عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات استمرار مجازر قوات الإحتلال الإسرائيلي.