القوات اليمنية تعلن استهدافها 3 سفن ومدمرتين أمريكيتين

العالم - اليمن

واوضح متحدث القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع في بيان: تم تنفيذ 3 عمليات مشتركة على 3 سفن في المحيط الهندي والبحر الأحمر منها استهداف سفينة (LAREGO DESERT) الأمريكية في المحيط الهندي.

واضاف البيان: كما تم استهداف سفينة (MSC MECHELA) الإسرائيلية في المحيط الهندي وسفينة (MINERVA LISA) في البحر الأحمر لانتهاكها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة.



وقال العميد سريع: تم تنفيذ عمليتين نوعيتين على مدمرتين حربيتين أمريكيتين في البحر الأحمر.

واكد متحدث القوات المسلحة اليمنية ان القوات البحرية والصاروخية وسلاح الجو المسيرة حققت أهدافها بنجاح.

وشدد على الاستمرار في انتصار مظلومية الشعب الفلسطيني حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.