صواريخ موجهة ومسيرات ومدفعية المقاومة اللبنانية تزلزل المالكية

العالم - لبنان

المواقع الإسرائيلية في شمال الأراضي المحتلة تحت رحمة نيران المقاومة الإسلامية في لبنان مجدداً؛ حيث اعلنت المقاومة الإسلامية استهداف مجاهديها عدداً من مواقع الاحتلال على الحدود اللبنانية الفلسطينية، رداً على الاعتداءات الإسرائيلية على القرى الجنوبية والمدنيين، ودعماً للشعب الفلسطيني في قطاع غزة ومقاومته.

المقاومة شنت هجوماً نارياً مركزاً على الموقع العسكري الإسرائيلي في المالكية المحتلة، وذلك باستخدام الصواريخ الموجهة وقذائف المدفعية مؤكدة أنّ هجومها استهدف ‏حاميته وتجهيزاته وتموضعات جنوده، كما ألقت المسيّرات الهجومية بقذائفها على أهداف داخل ‏الموقع وأصابتها بدقة.

المقاومة أعلنت أيضاً تنفيذ هجوم جوي على قاعدة بيت هلل وهو مقر كتيبة السهل ‏التابعة للواء سبعمئة وتسعة وستين وتموضع منصات القبة الحديدية مستهدفةً أطقمها وضباطها وجنودها في أماكن ‏تواجدهم وتموضعهم مشيرة إلى أنّ الهجوم نفّذ بمسيّرات انقضاضية وأصابت أهدافها بدقة.

بالتزامن، أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان استهداف مجاهديها مبنى يستخدمه جنود العدو في مستعمرة مرغليوت ‏بالأسلحة المناسبة وحققوا فيه إصابات مؤكّدة كما استهدف سلاح ‏القناصة ‏التجهيزات التجسسية المستحدثة في موقع 'مسكاف عام' وأصابوها إصابةً مباشرة ما أدى إلى ‏تدميرها.

واعلنت المقاومة أنّ استهدافاتها لمواقع الاحتلال الإسرائيلي تأتي دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته ورداً على ‏اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الأمنة.

وكانت مصادر في جنوب لبنان أعلنت أنّ غارة من مسيّرة إسرائيلية استهدفت دراجةً نارية في مدينة بنت جبيل بالقرب من مستشفى صلاح غندور مشيرة إلى أنّ الغارة أسفرت عن ارتقاء شهيد وإصابة عشرة مدنيين بينهم حالة وصفت بالخطرة وتأتي هذه الغارة بعد غارة أخرى استهدف فيها الاحتلال الإسرائيلي بلدة شبعا المحتلة.