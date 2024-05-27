جاؤوا لكي يعثروا على أسرى في غزة فأصبحوا هم أسرى..

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بعد سبعة أشهر من الحرب والعدوان المتواصل على القطاع عملية نوعية تكشف حجم العجز الذي يعيشه جيش الاحتلال. المقاومة الفلسطينية استدرجت مجموعة من جنود النخبة في جيش الاحتلال إلى كمين داخل أحد الانفاق. وبعد دخول الجنود إلى النفق تمكن المقاومون من قتل وجرح وأسر جميع أفراد المجموعة.

يقول الشاعر المصري حافظ إبراهيم.. الأم مدرسة إذا أعددتها.. أعددت شعبا طيب الأعراق. ماذا لو كنا نتكلم عن أم أنجبت وربت وأهدت للعالم شخصية مثل السيد حسن نصرالله؟. السيدة نهدية صفي الدين والدة الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله ترحل عن هذه الدنيا بعد صراع مع المرض. وكما يقول الناشطون.. يكفي أن نفكر بأن هذه السيدة العظيمة أعطت للعالمين العربي والإسلامي والعالم كله شخصا مثل السيد حسن نصرالله.

تفاعل واسع جدا على مواقع التواصل مع رجيل والدة السيد حسن نصرالله.

واتساب يتجسس على المستخدمين ويحصل على بياناتهم الخاصة وينقلها ويحتفظ بها لأهداف غير بريئة. هذا الكلام صدر من صاحب تطبيق تويتر "إيلون ماسك" الذي شن هجوما على واتساب المرتبط بشركة ميتا المشغلة لفيسبوك. هذه التصريحات تعيد إلى الأذهان الاتهامات السابقة لهذه الشركات باستخدام تطبيقاتها من أجل التجسس على المستخدمين. في المقابل هناك من يعتبر أن كلام ماسك يأتي في سياق الحرب بين الشركات الكبرى هذه من أجل احتكار هذا المجال.

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