على طريقتها.. جامعة طهران تقيم مجلسا تأبينيا للرئيس الشهيد ورفاقه

العالم - خاص بالعالم

معالم الحزن تعم البلاد .. مجالس تأبين تجري في أرجاء البلاد للرئيس الايراني الشهيد إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته الشهيد حسين أمير عبد اللهيان و من كان معهما على متن المروحية.

يعبر الإيرانيون عن حزنهم.. الطبقات والفئات والشرائح المختلفة من الشعب الإيراني ينظمون مجالس تأبين للرئيس الشهيد ورفاقه.

اقه

هنا جامعة طهران حيث أقام طلاب هذه الجامعة مجلسا تأبينيا بالمناسبة وحضره عدد من المسؤولين الحكوميين استذكارا لشخصية الرئيس الشهيد وخدماته التي قدمها للشعب الإيراني.

وقال وزير الثقافة الإيراني مهدي اسماعيلي: "تشير استطلاعات الرأي إلى أن 94 بالمئة من الشعب الإيراني يعيش الحزن على خلفية استشهاد الرئيس رئيسي وهذا يبين أن ماحدث في إيران هو موضوع وطني وخسارة وطنية ومن جانب آخر وحد صفوف أبناء الشعب الإيراني."

هنا يؤكد المشاركون أن الرئيس الإيراني الشهيد ووزير خارجيته قد مزجا بين الدبلوماسية و الروح الثورية ويعتبرون ذلك كلمة السر في محبوبيتهما لدى الشارع الإيراني.