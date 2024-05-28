مجزرة رفح ونسف محكمة العدل الدولية ومساعي الصفقة

العالم - مع الحدث

كيف يقرأ بيان حماس تحميل بايدن المسؤولية الكاملة عما حصل لعلم ادارته بها مسبقا بحسب كيربي؟

هل أراد الاحتلال من خلال مجازره الموصوفه الانتقام خسائره في صفوفه جنوده وآلياته في الميدان؟

كيف يقرأ حادث الاشتباك على معبر رفح بين الجيشيين المصري والإسرائيلي، وهل هو مؤشر لبداية تصعيد بين الجانبيين؟ سبق للرئيس المصري أن حذر من مخاطره؟

ما مصير كل الطروحات الجديدة لوقف العدوان وتبادل للأسرى بعد اعلان الوسطاء ان تصعيد لقصف يعرقل جهودهم مع موقف نتنيا برفض وقف العدوان؟

هذه الاسئلة کانت أهم محاور لأحدث حلقة من برنامج مع الحدث الذي يبث علی شاشة قناة العالم الاخبارية.

وشارک في نقاش موضوع هذه الحلقة کل من الباحث السياسي الفلسطيني تيسير الخطيب، والباحث بالشؤون الإسرائيلية سعد نمر.