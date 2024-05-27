حزب الله ينفذ 11 عملية ضد الاحتلال في يوم واحد

العالم-لبنان

وأشار الإعلام الحربي في "حزب الله" إلى أن "المقاومة الإسلامية نفذت عددا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الاثنين 27 مايو 2024، وفقا للآتي": «

- القطاع الشرقي (جنوبي لبنان):

1- الساعة 8:25: استهداف مبنى يستخدمه جنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة مرغليوت ‏بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابات مؤكدة، كرد على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة.

2- الساعة 12:25: استهداف ‏التجهيزات التجسسية المستحدثة في موقع مسكاف عام وإصابتها إصابة مباشرة ما أدى إلى ‏تدميرها.

3- الساعة 12:40: شن هجوم جوي بمسيرات انقضاضية على قاعدة بيت هلل (مقر كتيبة السهل ‏التابعة للواء 769) وتموضع منصات القبة الحديدية مستهدفة أطقمها وضباطها وجنودها في أماكن ‏تواجدهم وتموضعهم وإصابة الأهداف بدقة، كردٍ على ‏الاعتداء الإسرائيلي على ساحة بلدة حولا والمواطنين المتواجدين فيها.

4- الساعة 17:00: بعد رصد مجموعة من جنود العدو الإسرائيلي تدخل إلى أحد المباني شمال شرق مستعمرة المطلّة استهدفها ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية بالأسلحة المناسبة وأوقعوا فيها إصابات مؤكدة، كرد على ‏الاعتداءات الإسرائيلية على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وآخرها في بلدة عيترون.

5- الساعة 18:30: استهداف مستعمرة كريات شمونة بعشرات ‏صواريخ الكاتيوشا وراجمة فلق، كرد على ‏اعتداء العدو الإسرائيلي الذي طال مستشفى الشهيد صلاح غندور في بنت جبيل واصابة مدنيين.

6- الساعة 18:15: استهداف موقع ‏السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.‏

7- الساعة 18:15: استهداف ثكنة زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وإصابتها إصابة مباشرة.‏

- القطاع الغربي (جنوبي لبنان):

1- الساعة 23:30 من ليل الأحد 26 مايو: بعد رصد وترقبٍ لِقوات العدو الإسرائيلي في موقع المالكية وأثناء دخول آليات إليه، ‏استهدفها مجاهدو المقاومة الإسلامية بقذائف المدفعية، وأصابوها إصابة مباشرة.

2- الساعة 8:30: شن هجوم ناري مركز على موقع المالكية بالصواريخ الموجهة وقذائف المدفعية استهدفت ‏حاميته وتجهيزاته وتموضعات جنوده كما ألقت المسيّرات الهجومية بقذائفها على أهداف داخل ‏الموقع وأصابتها بدقة، كرد على ‏الاعتداءات الإسرائيلية على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنيّة الآمنة.

3- الساعة 16:50: استهداف مستعمرات ميرون وسفسوفة ‏وتسفعون بعشرات صواريخ الكاتيوشا، كردٍ على ‏اعتداء العدو الإسرائيلي الذي طال مستشفى الشهيد صلاح غندور في بنت جبيل واصابة مدنيين.

4- الساعة 21:30: شن هجوم جوي ليلي بمسيرات انقضاضية على المرابض المستحدثة لكتيبة المدفعية 411 ‏شرق نهاريا استهدفت أماكن استقرار وتموضع ضباطها وجنودها وأصابت أهدافها بدقة وأوقعتهم ‏بين قتيل وجريح، كرد على ‌‏الاعتداءات الإسرائيلية على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصا الاعتداء الذي طال ‏مستشفى الشهيد صلاح غندور في بنت جبيل».