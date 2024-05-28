الاحتلال يواصل استهداف منازل وتجمعات النازحين في غزة ورفح

العالم - فلسطين المحتلة

وافاد "المركز الفلسطيني للإعلام"، ان حريقا اندلع في بناية أبو مرقة السكنية ودفيئات زراعية مجاورة بفعل القصف المدفعي الإسرائيلي المكثف على حي تل السلطان غربي مدينة رفح.

ووصل 3 شهداء من عائلة أبو جراد منهم سيدتان إلى المستشفى الإماراتي جراء قصف الاحتلال منطقة البركسات غرب رفح جنوب قطاع غزة، كما ارتقى شهيدان وأصيب عدد من المواطنين جراء قصف طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة عقل في سوق البريج وسط قطاع غزة.

وشنت طائرات الاحتلال غارة على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، في وقت واصلت فيه قوات الاحتلال اجتياحها البري لأحياء واسعة في رفح وجباليا وشمال غزة، حيث أصابت قذيفة مدفعية أطلقتها قوات الاحتلال المستشفى الميداني الإندونيسي في تل السلطان برفح.

وأفادت مصادر محلية أن عشرات العائلات نزحت بسبب القصف الإسرائيلي لمدارس الإيواء وعيادة تل السلطان والمستشفى الأندونيسي غربي رفح جنوبي قطاع غزة.

وشنت طائرات الاحتلال الحربية غارة عنيفة على منطقة الفالوجا بمخيم جباليا شمال قطاع غزة، كما شنت طائرات الاحتلال غارة على بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة، فيما شنت طائرات الاحتلال الحربية غارات عنيفة على المناطق الغربية لمدينة رفح.

وأفاد الدفاع المدني أن طواقمه تواصل البحث عن مفقودين تحت أنقاض منزل عائلة “الغصين” الذي استهدفته طائرات الإحتلال الإسرائيلي في حي الدرج شرق مدينة غزة منتصف الليل.

وشنت طائرات الاغارة غارة استهدفت مخيم البريج وسط قطاع غزة، كما شن طيران الاحتلال عدة غارات مع قصف مدفعي على منطقة تلة زعرب ومحيطها غربي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وأطلقت قوات الاحتلال قنابل ضوئية بالتزامن مع قصف مدفعي جنوب غربي مدينة غزة.