الثلاثاء ٢٨ مايو ٢٠٢٤
٠٤:١٩ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو..

مظاهرة حاشدة امام سفارة الإحتلال في الأردن تنديدا بمجزرة رفح

الثلاثاء ٢٨ مايو ٢٠٢٤ - ٠٣:٥٠ بتوقيت غرينتش

غضب واستياء يخيم على الشارع الاردني نتيجة موقف الحكومة الأردنية والحكومات العربية والمنظمات الدولية اتجاه ما حدث وما يحدث بقطاع غزة.

العالم _ مراسلون

فالسكوت اصبح يشكل وصمة عار على جبين العالم اجمع خاصة بعد المجزرة التي ارتكبت بحق المدنين العزل في رفح جنوب قطاع غزة.

حناجر الأردنيين التي هتفت بكل غضبها لم يغب عنها الدور الكبير للإدارة الأمريكية معتبرينها شريكاً داعماً للاحتلال الاسرائيلي بالمجازر التي ترتكب بحق الفلسطينين.

وقال عضو في حزب الوحدة الشعبية عصام الخواجا لقناة العالم: الولايات المتحدة لم تكن داعمة للكيان فقط، بل هي شريك اصيل في ارتكاب كل المجازر. هي شريك اصيل في الإبادة الجماعية التي ادانتها محكمة العدل الدولية وتزويد هذا الكيان بالاسلحة والذخائر لم يتوقف منذ بدأ هذا العدوان.

مجزرة تتلوها مجزرة وجرائم حرب مستمرة وخيام النازحين التي كانت ملاذاً امناً أصبحت رماداً والمناطق الآمنة التي أعلنت عنها الولايات المتحدة في رفح جنوب غزة لم تعد كذلك واصبحت هدفاً مشروعاً لقوات الاحتلال الاسرائيلي وما زالت الحكومات العربية تكتفي بالتصريحات والإدانة.

روابط ذات صلة

مجزرة تل السلطان في رفح.. جريمة أمريكية بإمتياز

مجزرة رفح ونسف محكمة العدل الدولية ومساعي الصفقة

غوتيريش يدين الضربة الإسرائيلية في رفح ويدعو إلى وضع حد "للفظائع"

خطوة أوروبية بشأن قطاع غزة.. ما هي؟

حادثة رفح واحتمالات التصعيد بين مصر والاحتلال، ومفاوضات الهدنة.."إسرائيل" تقدّم مقترحين

الجريمة الاسرائيلية التي قلبت الغرب والعرب والمنظمات الدولية ضدها