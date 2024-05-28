مظاهرة حاشدة امام سفارة الإحتلال في الأردن تنديدا بمجزرة رفح

العالم _ مراسلون

فالسكوت اصبح يشكل وصمة عار على جبين العالم اجمع خاصة بعد المجزرة التي ارتكبت بحق المدنين العزل في رفح جنوب قطاع غزة.

حناجر الأردنيين التي هتفت بكل غضبها لم يغب عنها الدور الكبير للإدارة الأمريكية معتبرينها شريكاً داعماً للاحتلال الاسرائيلي بالمجازر التي ترتكب بحق الفلسطينين.

وقال عضو في حزب الوحدة الشعبية عصام الخواجا لقناة العالم: الولايات المتحدة لم تكن داعمة للكيان فقط، بل هي شريك اصيل في ارتكاب كل المجازر. هي شريك اصيل في الإبادة الجماعية التي ادانتها محكمة العدل الدولية وتزويد هذا الكيان بالاسلحة والذخائر لم يتوقف منذ بدأ هذا العدوان.

مجزرة تتلوها مجزرة وجرائم حرب مستمرة وخيام النازحين التي كانت ملاذاً امناً أصبحت رماداً والمناطق الآمنة التي أعلنت عنها الولايات المتحدة في رفح جنوب غزة لم تعد كذلك واصبحت هدفاً مشروعاً لقوات الاحتلال الاسرائيلي وما زالت الحكومات العربية تكتفي بالتصريحات والإدانة.