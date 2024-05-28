التونسيون يخرجون بمظاهرات حاشدة للتنديد بمحرقة رفح

العالم _ مراسلون

وقال سمير الشفي امين عام مساعد باتحاد الشغل لقناة العالم: الى متى هذا النظام الرسمي العربي يتعامل مع محرقة وحرب ابادة وعدوان واحتلال الارض والشرف والانسان بهذه المواقف المخزية؟ نقول ذلك لان التاريخ لن يرحم بل لا التاريخ فحسب وانما الشعوب لن ترحم كل من تواطئ وكل من صمت وكل من لم يشارك في هذا الشرف الذي تخوذه المقاومة الفلسطينية.

المتظاهرون عبروا عن دعمهم للمقاومة المسلحة واعتبروا ان جريمة رفح هي آخر ما تبقى من اسلحة العدو الصهيوني بعد تلقيه لضربات موجعة من فصائل المقاومة.

باتجاه السفارة الفرنسية تحرك المحتجون مرددين شعارات مناهضة للانظمة الغربية المتواطئة مع العدوان الصهيوني فيما كانت قوات من الأمن تحول دون اقترابهم منها

تهتف الشوارع للمقاومة كما لم تهتف من قبل، ويخسر الكيان حروبه العسكرية والاعلامية والنفسية، إذ لم يبقى في رصيد قدراته غير التنكيل بالمدنيين في رفح وفي كل محافظات قطاع غزة.