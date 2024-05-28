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اعتراف النرويج بدولة فلسطين يدخل حيز التنفيذ

اعتراف النرويج بدولة فلسطين يدخل حيز التنفيذ
الثلاثاء ٢٨ مايو ٢٠٢٤ - ٠٦:٠٠ بتوقيت غرينتش

بدأت النرويج اليوم الثلاثاء الاعتراف رسميا بدولة فلسطينية مستقلة، حيث من المقرر أن تحذو إسبانيا وأيرلندا حذوها في وقت لاحق من اليوم، على الرغم من المعارضة الشديدة من كيان الاحتلال الصهيوني.

العالم - فلسطين

وقالت وزارة الخارجية النرويجية في بيان: “اعتراف النرويج الرسمي بفلسطين كدولة سيدخل حيز التنفيذ يوم الثلاثاء 28 (أيار) مايو 2024”. وأضاف البيان أن “عددا من الدول الأوروبية الأخرى ذات التفكير المماثل ستعترف رسميا بفلسطين في نفس التاريخ”.

وكانت الدول الأوروبية الثلاث قد أعلنت هذه الخطوة في وقت واحد الأسبوع الماضي، حيث قال قادتها إنهم يأملون في انضمام دول أخرى إلى المبادرة، بعد أكثر من سبعة أشهر من العدوان الصهيوني على قطاع غزة.

وقال وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي: “اعتراف مختلف الدول الأوروبية ليس كافيا في حد ذاته لضمان أن تكون الدولة الفلسطينية مستدامة”.

وقال وزير خارجية أيرلندا، مايكل مارتن، في مؤتمر صحافي مشترك لوزراء خارجية الدول الثلاث يوم الاثنين: “هذا القرار المشترك يعكس تصميم دولنا الثلاثة على إحداث نقلة نوعية أساسية”.

وتعترف غالبية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بدولة فلسطين.

ومع ذلك، فإن الدول الغربية المؤثرة مثل الولايات المتحدة وبريطانيا ومعظم دول الاتحاد الأوروبي لا تعترف بدولة فلسطينية مستقلة.

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