شاهد .. الأتراك يتظاهرون أمام قنصلية الاحتلال في اسطنبول

العالم - خاص بالعالم

على بعد خطوات فقط من قنصلية الاحتلال في اسطنبول رفع المتظاهرون الغاضبون صورة قائد حماس في غزة يحي السنوار، وسط هتافات غاضبة.



هي تظاهرة تأتي على وقع مجزرة الاحتلال الاخيرة في رفح ، الالاف هتفوا رفضاً للابادة الاسىاىيلية ، ونصرة لغزة ومقاومتها.

وقال راكان بيلجان وهو أحد المشاركين في التظاهرات لمراسل العالم: "نحن هنا لنعبر عن غضبنا بسبب مجازر الاحتلال المتواصلة في غزة، جئنا الى قنصلية الاحتلال لنقول للعالم السرطان الحقيقي ليس مجرد مرض. إسرائيل هي السرطان والعدو الذي سيدمر العالم، وهي سرطان لا يهدد العالم فحسب، بل يهدد المستقبل ايضاً ، لذا يجب ان نواجه هذا الخطر".



حرق المتظاهرون العلم الاسرائيلي والامريكي، وهتفوا بغضب لاجل وقف الابادة والمطالبة بتجاوز ميدان الشجب والاستنكار الى ميدان التحرك الشعبي والرسمي الذي يلجم احتلال مجرم لا يجيد سوى قتل الاطفال والنساء حرقاً وجوعاً في غزة

وقال مجد ايرسوي وهو أحد المتظاهرين لمراسل العالم: "نحن نقول بوضوح لم يعد يجدي الغضب والهتافات يجب ان نتحرك لننقذ اهلنا وشعبنا في غزة ، على الشعوب ان تتحرك وعلى الأمة ان تتحرك والاهم على الجيوش ان تكون في المقدمة".



وشهدت تركيا خلال الساعات الاخيرة سلسة تظاهرات في مختلف المدن تنديدا بحالة الصمت الدولي على جرائم الاحتلال الذي يواصل الابادة في القطاع المحاصر.

مرات كثير جاء المتظاهرون الى قنصلية الاحتلال الإسرائيلي في اسطنبول ليطالبوا بقطع العلاقات التجارية والسياسية معها لكن هذا المرة سقف المطالب يرتفع امام الجرائم الاسرائيلية المركبة التي يرتكبها الاحتلال في غزة انهم يطالبون بفتح الحدود والتحرك للقتال هناك في غزة وطرد الاحتلال من القطاع ومن كل فلسطين.