شاهد.. حفل تأبيني للرئيس الايراني الشهيد ورفاقه في دمشق

العالم _ مراسلون

في اتحاد الكتاب العرب اجتمع نخبة من الكتاب والمثقين والسياسيين للتأكيد على ان ماتركه الشهداء من ارث هو حي فيما قدموه لخدمة قضايا المنطقة.

وقال السفير الايراني بدمشق حسين اکبری لقناة العالم: كان لدى كل من الرئيس الشهيد ابراهيم رئيسي ووزيره الخارجية المقاوم اميرعبداللهيان شعبية ومحبة كبيرة في المنطقة بسبب دورهم المتناسق سياسيا ودبلوماسيا في دعم محور المقاومة وخاصة في الآونة الاخيرة بالدفاع عن غزة في كافة المحافل الدولية.

الحاضرون في الحفل التكريمي للشهداء نوهوا على ان اسماء هؤلاء القادة قد سجلت في التاريخ واصبحوا شخصيات أبدية وسيتابع شعوب المنطقة نهجهم.

وقال محمد حوراني رئيس اتحاد الكتاب العرب لقناة العالم: نحن عندما نتحدث عن الدكتور ابراهيم رئيسي وعن حسين اميرعبداللهيان وزير الخارجية فإنما نتحدث عن شخصيات كان لها الفعل المختلف على مستوى المقاومة.

تنوعت الفعاليات التأبينية في العاصمة السورية دمشق تخليدا لذكرى قادة الشهداء الاربعة وايضا تخليدا للمواقف التي كرسوا حياتهم لأجلها كقضايا سوريا وقضايا المنطقة.

ومن ضمن الفعاليات المخلدة لذكرى القادة الشهداء أقيم في حي الأمين بدمشق حفل تأبيني شعبي حضره شخصيات شعبية وسياسية وعلماء دين من مختلف الطوائف.

الحضور الشعبي في هذه الفعاليات دليل على قوة وترابط الشعبين السوري والايراني التي عززها القادة الشهداء خلال خدمتهم قضايا المنطقة وأهمها الوقوف الى جانب سوريا في حربها ضد الارهاب والقضية الفسلطينية التي تركوها امانة في أعناق المقاومين حتى التحرير.