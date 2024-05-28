شاهد احدث انجازات محور المقاومة في الرد على مجازر الاحتلال بغزة

العالم _ خاص بالعالم

ففي اليمن أعلنت القوات المسلحة استهداف مدمرتين أميركيتين في البحر الأحمر، و3 سفن إسرائيلية وأميركية في المحيط الهندي، وقالت إنّ العمليات البحرية تأتي انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني، ورداً على العدوان الأميركي البريطاني على اليمن.

واستمرارا لنهجها في مساندة الشعب الفلسطيني، أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق استهداف مواقع عسكرية في مدينة إيلات جنوبي فلسطينَ المحتلة بعدد من الطائرات المسيرة .

وفي هذا السياق ذكرت وسائل إعلام عبرية أنّ صفارات الإنذار دوّت في إيلات، وأنّ الدفاعات الجوية أطلقت عدداً من الصواريخ في محاولة للتصدي للطائرات المسيرة لكن ما كشفته مصادر إعلامية يؤكد أنّ أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية فشلت في التصدي لكل الطائرات التي أطلقتها المقاومة العراقية.

وعند الحدود الشمالية مع فلسطين المحتلة، نفّذ حزب الله سلسلة عمليات استهدفت مواقع تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي. وأعلن حزب الله شنّ هجوم ناري مركز على موقع راميا و‏حاميته وتجهيزاته وتموضوعات جنوده، وتحقيق إصابات مباشرة فيه.



هذا الاستهداف يأتي بعد أنْ شن حزب الله هجوماً جوياً ليلياً بمسيرات انقضاضية على المرابض المستحدثة لكتيبة المدفعية 411 شرقَ نهاريا استهدفت أماكن استقرار وتموضع ضباطها وجنودها، وأصابت أهدافها بدقة، وأوقعتهم ‏بين قتيل وجريح.

وكان حزب الله قد هاجم بالأسلحة الصاروخية ‏ثكنة زبدين وموقع السماقة في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، وحقق فيهما اصابات مباشرة فضلا عن استهداف مواقع أخرى.