استقطاب 6 ملايين سائح اجنبي.. ايران تصعد 6 مراكز في التصنيف السياحي العالمي

العالم - ايران

وفي تقريرها الأخير، أعلنت منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة عن ازدهار قطاع السياحة في إيران لعام 2023.

وبحسب إحصائيات هذه المنظمة الدولية، فقد شهدت أعداد السياح الأجانب الذين زاروا إيران في العام 2023، نموا بنسبة 43% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وفي عام 2023، بلغ عدد السياح الأجانب الذين زاروا إيران 5 ملايين و900 ألف شخص، بينما في العام السابق بلغ عدد السياح الأجانب الذين دخلوا إيران 4 ملايين و 100 الف شخص.

وشهد قطاع السياحة في إيران نموا بنسبة 43٪ في عام 2023، وفي الوقت نفسه، انتعشت صناعة السياحة في إيران بعد انتشار فيروس كورونا في العام الذي سبقه، حيث شهدت معدلات دخول السياح الأجانب للبلاد زيادة بأكثر من أربعة أضعاف.

وفي عام 2021، زار 880 ألف سائح أجنبي فقط إيران، وارتفع العدد إلى 4 ملايين و 100 الف شخص في عام 2022.

ووفقا لهذا التقرير، ومع زيادة نمو تدفق السياح الأجانب الى إيران، تحسن تصنيف إيران السياحي العالمي أيضا.

وبينما احتلت إيران المرتبة الـ40 عالميا في عام 2022 من حيث عدد السياح الأجانب الذين يدخلون البلاد، الا انها في عام 2023 صعدت 6 مراكز لتحتل المرتبة الـ ـ34 في هذا النطاق.

وتأتي فرنسا في المرتبة الأولى عالميا من حيث جذبها 100 مليون سائح أجنبي، بينما تأتي إسبانيا بـ 85 مليونا وأمريكا بـ 66 مليونا في المرتبتين الثانية والثالثة على التوالي.

واحتلت دول إيطاليا وتركيا والمكسيك وبريطانيا وألمانيا واليونان والنمسا المراكز الرابعة الى العاشرة في هذا الصدد.