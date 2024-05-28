شاهد.. قاليباف رئيسا للبرلمان الإيراني

العالم - خاص بالعالم

وعقدت الجلسة الثانية من الدورة الثانية عشرة للبرلمان بجدول أعمال انتخاب هيئة الرئاسة. وترشح لمنصب رئيس البرلمان كل من محمد باقر قاليباف، ومنوشهر متكي، ومجتبي ذو النور.

وبعد التصويت تم انتخاب قاليباف رئيسا للبرلمان في دورته الثانية عشرة بعد فوزه بغالبية الأصوات لمدة عام. يذكر أن محمد باقر قاليباف كان رئيسا للبرلمان الحادي عشر لمدة أربع سنوات.

وقال مراسل العالم إن هناك أنباء تتحدث عن ترشح محمد باقر قاليباف إلى منصب الرئاسة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الانتخابات المبكرة المقرر إجراءها في إيران بعد استشهاد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي قبل أيام.