بعد المجزرة الدامية بحق النازحين.. الاحتلال يكثف غاراته على رفح

العالم _ خاص بالعالم

ورغم مرور 235 يوما على العدوان على غزة ما يزال جيش الاحتلال الاسرائيلي يقصف بعنف مختلف أنحاء القطاع حيث عاد وقصف منطقة تل السلطان غربي رفح في الجنوب بشكل مكثف بعد يوم من ارتكابه مجزرة بحق النازحين في مخيم قرب هذه المنطقة.

ووسط هذه الغارات الجوية العنيفة والقصف مدفعي، توغل جيش الاحتلال لآلياته باتجاه غرب رفح فيما وقع شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال خيام نازحين في منطقة البركسات.

وعلى وقع القصف المتواصل بدءت حركة نزوح كبيرة في المناطق الغربية لرفح إلى منطقة المواصي في خانيونس كما تفاقمت الأوضاع الإنسانية والصحية بشكل كبير مع خروج الكثير من المشافي عن الخدمة فعلى سبيل المثال استهدف القصف المدفعي الطابق العلوي في المستشفى الإندونيسي فيما حوصرت الطواقم طبية والمرضى بفعل القصف المكثف داخل عيادة تل السلطان والمستشفى.

وفي هذا الوقت أطلقت طائرات 'كواد كابتر' الإسرائيلية النار باتجاه الأهالي في محيط المستشفى الإماراتي بعدما حاولوا النزوح كما واجهت سيارات الإسعاف صعوبات كبيرة لإغاثة المصابين المحاصرين داخل المنازل التي طالها القصف.

وفيما تواصل المقاومة الفلسطينية شن عمليات ضد قوات الاحتلال في محاور التوغل وخاصة في جباليا شمالي قطاع غزة التي تشهد اشتباكات ضارية، شنت قوات الاحتلال قصفًا عنيفًا على منطقة الفالوجا بمخيم جباليا كما سقط عدد من الشهداء والمصابين في قصف إسرائيلي بطائرات مسيرة أثناء محاولتهم العودة إلى الفالوجة غرب المخيم، فيما نفذت قوات الاحتلال قصفا مدفعيا مكثفا على مناطق عدة وسط قطاع غزة حيث استهدفت دير البلح وشرق مخيم البريج وشمال مخيم النصيرات وشرق مخيم المغازي ومنطقتي المغراقة والزهرا ما أسفر عن وقوع شهداء وجرحى.