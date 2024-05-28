خروج 4 مستشفيات وعيادتين صحيتين بعدوان الاحتلال على رفح

العالم - فلسطين المحتلة

ونقل "المركز الفلسطيني للإعلام"، عن الوزارة تأكيدها خروج المستشفى الميداني الاندونيسي وعيادة تل السلطان في محافظة رفح عن الخدمة؛ نتيجة الاستمرار المتعمد في انتهاكات الاحتلال ضد المؤسسات الصحية باستهدافه للمستشفى ليلة أمس، وقصف محيط العيادة.

وأشارت إلى أنه سبق خروج مستشفى أبو يوسف النجار، وعيادة ابو الوليد المركزية ومستشفى رفح الميداني(2)، ومستشفى الكويت التخصصي عن الخدمة.

وأكدت أن ذلك يأتي مع استمرار وتوسيع التوغل الإسرائيلي الهمجي في محافظة رفح واستهدافه المتعمد للعديد من المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية بالمحافظة والتي الحقت بها أضرار بالغة.

كما استشهد عدد من الطواقم الصحية العاملة فيها، مشيرة إلى صعوبة وصول المواطنين إلى المستشفيات.

وذكرت أنه لم يتبق سوى مستشفى تل السلطان للولادة يصارع من أجل البقاء والاستمرار في تقديم الخدمة للمرضى في محافظة رفح.

وناشدت المؤسسات الدولية والأممية بضرورة توفير الحماية لجميع المستشفيات والطواقم الصحية العاملة وسيارات الاسعاف من بطش وغطرسة الاحتلال الإسرائيلي.

واستشهد اثنان من الطواقم العاملة في مستشفى الكويت التخصصي في رفح، أمس الاثنين؛ جراء استهدافهما من طائرات مسيّرة إسرائيلية على بوابة المستشفى وهما: رشيد برهوم (23 عامًا) ومصعب العرجا (22 عامًا).