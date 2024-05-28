شاهد.. مجزرة إسرائيلية مروّعة تستهدف خيام النازحين بالمواصي

العالم – خاص بالعالم

جيش الاحتلال ارتكب مجزرة جديدة بحق النساء والأطفال والمدنيين في خيام النازحين بمواصي الساحلية غرب مدينة رفح، بعد استهدافه مجددًا خيامًا للنازحين الفلسطينيين غرب المدينة جنوب القطاع ،ما أسفر عن عشرات الشهداء والجرحى، حيث أفادت مصادر أن أجساد الشهداء عبارة أشلاء.



وارتكبت قوات الاحتلال هذه الإبادة الجماعية رغم أن المخيم يقع ضمن المناطق التي ادعت قوات الاحتلال مسبقًا بأنها آمنة، ودعت النازحين للتوجه إليها، دون إصدار أي بيانات أو تحذيرات لإخلاء المنطقة.



وتأتي هذه المجزرة بعد يومين من مجزرة مروعة ارتكبها الاحتلال بعد استهدافه مخيم للنازحين شمال غرب رفح، وأسفرت عن استشهاد خمسة و أربعين شخصا وإصابة العشرات معظمهم من النساء والأطفال.

ونفذ الطيران الإسرائيلي سلسلة غارات على مناطق متفرقة بالقطاع، حيث تركز القصف على حي تل السلطان وخيام النازحين في المنطقة، ومخيم البريج وحي الدرج في مدينة غزة، فيما قصف المدفعية الإسرائيلي الطابق العلوي في المستشفى الإندونيسي غربي رفح.



ايضا قصفتْ طائرات الاحتلال مستشفى كمال عدوان ومولدات الكهرباء فيه شمالي قطاع غزة، وقالت وكالة الأونروا إنّ نحو مليونِ شخص فروا من رفح خلال الأسابيعِ الثلاثة الماضية نحو مواصي في خانيونس بعد ان تفاقمت الأوضاع الإنسانية والصحية بشكل كبير مع خروج الكثير من المشافي عن الخدمة .

كما قصفت المدفعية الإسرائيلية شرق مخيم البريج وشمال مخيم النصيرات ومنطقتي المغراقة والزهراء وسط القطاع، حيث نزحت مئات العائلات بسبب القصف الإسرائيلي لمدارس الإيواء وعيادة تل السلطان والمستشفى الإندونيسي غربي رفح.

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