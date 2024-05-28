شاهد الإحتلال يقتحم مخيم بلاطة بنابلس مدججا بآليات عسكرية وجرافات

العالم – خاص بالعالم

لم تكن الضفة الغربية المحتلة بمنأى عن ممارسات الاحتلال العدوانية المتمثلة بالاقتحمات والمداهمات طالت مناطق متفرقة، بموازات العدوان الاسرائيلي المتواصل اكثر من 7 اشهر على قطاع غزة. اقتحامات تخللتها مواجهات بين مقاومين وقوات الاحتلال الى جانب اعتداءات المستوطنين على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم.



فلسطينيان اثنان نقلوا إلى المستشفى عقب إصابتهما باعتداء نفذه مستوطنون في الخليل وسط حملة اقتحامات جيش الاحتلال طالت قرية خرسا ومدينة الظاهرية وبلدة السموع جنوب الخليل واعتقال مواطن.



واقتحم جيش الاحتلال مدججا بالايات عسكرية و جرافات مخيم بلاطة شرقي مدينة نابلس في الضفة الغربية كما نشر قناصة على أسطح المنازل.

في المقابل تصدى مقاومن فلسطينيون للقوات الغازية باطلاق الرصاص عليهم و وزرعوا عبوات ناسفة في طريق الآليات ما ادى الى اعطاب جرافة اسرائيلية.

في مخيم الدهيشة شرقي بيت لحم داهمت قوات الاحتلال عشرات المنازل واعتقلت ثمانية فلسطينيين.



وفي منقطة كفر سابا اقصى شمال الضفة الغربية داهمت قوات الاحتلال منازل الفلسطينيين واعتقلت شابين وسط مواجهات جرت بين القوات الغازية و المقاومين الفلسطينيين.



واقتحمت قوات الاحتلال قرية برقة بالقرب من رام الله و اعتقلت اربعة شبان بعدما اعتدت عليهم بالضرب وعبثت بمحتويات منازلهم.



وفي بلدة العيساوية شرقي القدس المحتلة اعتقلت قوات الاحتلال فتى فلسطيني عقب مداهمة منزل ذويه .

كما اغلق جيش الاحتلال مدخل بلدة نعلين غرب رام لله فيما اقتحمت قواته مخيم الجلزون شمالا واعتقلت المواطنة علا إبراهيم دلايشة ونجلها وليد ماهر دلايشة، وشابا من المخيم.



كما فرضت قوات الاحتلال اجراءات عسكرية صارمة على حاجز الحمرا العسكري الإسرائيلي في منطقة الأغوار الشمالية في الضفة الغربية المحتلة، مسببا ازمة سير خانقة.



ولم تتوقف انتهاكات الاحتلال عند حملات القمع والمداهمات التي ينفذها الجيش بل ساهم مستوطنو حومش شمالي الضفة الغربية بالاعتداءات وحرقوا المحاصيل الزراعية و حظيرة اغنام في قرية برقة شمالي غربي نابلس.

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