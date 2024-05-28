باقري كني يؤكد على ضرورة وقف الإبادة الجماعية في فلسطين

العالم – إيران

واستقبل وزير الخارجية الإيرانية بالوكالة علي باقري كني رئيس الوزراء العراقي الأسبق عادل عبدالمهدي، الذي زار طهران لتقديم التعازي والمواساة باستشهاد الرئيس رئيسي والوزير أميرعبداللهيان ومرافقيهما.

وفي هذا اللقاء، عبر عبدالمهدي عن بالغ أسفه وخالص تعازيه وصادق مواساته باستشهاد شهداء الخدمة، سائلا المولى عز و جل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويرفع من درجاتهم.

واعتبر باقري كني ما أشار إليه عبدالمهدي، أن حجم التعاطف بين مختلف شرائح الشعب العراقي والمسؤولين والنخب عقب وقوع هذا الحادث المأساوي والتعبير عن المشاعر والعواطف وإقامة مراسم العزاء المختلفة لتكريم ذكرى شهداء الخدمة في مختلف مدن العراق، دليل على عمق أواصر الأخوة والصداقة بين البلدين الجارين والشعبين الصديقين.

وتطرق اللقاء إلى المستجدات والتطورات الاستراتيجية الإقليمية والدولية بعد عملية طوفان الأقصى وعملية الوعد الصادق.

وأكد باقري كني على ضرورة لعب النخب البارزة في العالم الإسلامي، وخاصة في المنطقة، دورا لتكثيف الضغط على كيان الاحتلال وداعميه، وخاصة الولايات المتحدة، لوقف الجرائم والإبادة الجماعية في فلسطين.

كما شدد باقري كني على الدور البارز الذي لعبه كل من القائد الشهيد قاسم سليماني، والشهيد آية الله رئيسي والشهيد أميرعبداللهيان، والذي لايمكن إنكاره في دعم محور المقاومة، مؤكدا على استمرار الجمهورية الإسلامية الإيرانية في هذا النهج المبدئي.