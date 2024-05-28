الإحتلال يعلن عن إصابة 13 عسكريا بمعارك قطاع غزة خلال 24 ساعة

العالم – خاص بالعالم

في المقابل تواصل المقاومة الفلسطينية تصديها للاحتلال وتدك تحشيداته وآلياته في مناطق عديدة من غزة، أبرزها مخيم جباليا شمالي القطاع، وتنشر توثيقا لبعض عملياتها.

كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أعلنت في بيان مقتضب، تمكن مجاهديها من تفجير منزل مفخخ مسبقا في قوة إسرائيلية خاصة في مخيم الشعوت جنوبي مدينة رفح، مؤكدة إيقاع أفرادها بين قتيل وجريح.

الكتائب تبنت أيضا استهداف دبابة 'ميركافا' وسط مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، ودك تحشدات الاحتلال بقذائف الهاون في محاور القتال الشمالية.

سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، طاردت قوات الاحتلال في مناطق غزة وعرضت مشاهد من حمم 'الهاون' التي دكت بها آليات الاحتلال وجنوده في محور التقدم شرقي مخيم جباليا، كما أكدت قصفها بالاشتراك مع مجاهدي القسام بقذائف الهاون النظامي جنود وآليات العدو شمالي جباليا.

وعرضت سرايا القدس مشاهد من قصفها تموضعا لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط مستشفى الصداقة التركي.

أما كتائب المجاهدين فقد دكت قوات الاحتلال المتمركزة في محور 'نتساريم'، جنوب مدينة غزة، بصواريخ قصيرة المدى، كما استهدف مجاهدوها موقع كتيبة 'أميتاي' الإسرائيلي شرقي رفح برشقة صاروخية.

على صعيد آخر أعلنت كتائب شهداء الأقصى قصفها القوات الإسرائيلية المتمركزة على محور 'نتساريم' برشقة صاروخية قصيرة المدى، على دفعتين خلال يوم واحد.

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