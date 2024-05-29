شاهد.. إقامة نصب تذكاري في الذكرى المئوية لتأسيس نقابة الصحفيين الفلسطينيين

العالم – خاص بالعالم

في وسط مدينة رام الله، نصب تذكاري يمثل صورة لصحفي وصحفية يتحديان النيران بقلم وكاميرا، في الذكرى المئوية لاقامة نقابة الصحفيين الفلسطينيين المئات من السياسيين وممثلي الهيئات الدولية والنقابات شاركوا الصحفيين في افتتاح النصب التذكاري الذي يشكل شاهدا على تضحيات الصحفيين الفلسطينيين على مدار قرن من الزمن خسر فيه الصحفييون الفلسطينييون في الاشهر السبع الاخير اكثر من 140 زميلا لهم استشهدوا في حرب الابادة على قطاع غزة.

وقال محمد اللحام رئيس لجنة الحريات في نقابة الصحفيين:"من سبعة شهور نتحدث عن نحو 140 زميل وزميلة من الصحفيين، ارتقوا شهداء وكذلك ايضا العديد من الزملاء هم في حالة اختفاء قسري منذ عقود من الزمن.. الاحتلال متهم بهذا الاخفاء القسري".

فيما قال عصمت منصور عضو اتحاد الكتاب:"بكل ما للكلمة من معنى فإن عدد الشهداء الذين قدموا... عدد الخسائر التي تكبدتها عائلات الصحفيين بين شهداء وبيوت مهدمة ومقار ومعدات صحفية.. كل ذلك يجعلهم في الجبهة الامامية في مواجهة هذا العدوان".

وصوت الصحفيين رغم الدماء التي تنزف غزيرة منهم لم يخفت.

في رام الله ايضا غزة كانت حاضرة في مؤتمر صحفي عقدته المنظمات الاهلية والنقابات الصحية والزراعية مؤسسة الهلال الاحمر، المتحدثون في المؤتمر كشفوا عن كوارث اصابت كافة القطاعات في غزة نتيجة الحرب بما فيها القطاعات الطبية والزراعية والصناعية والتي عمد الاحتلال على المساس بها .

وقال فؤاد ابو سيف من اتحاد المزارعين الفلسطينيين:" المعلومات والبيانات التي تم جمعها تشير الى وجود انعدام تام بكافة السلع الاساسية في قطاع غزة.. لا يوجد طعام ولا يوجد مصادر حياة حقيقية للسكان لمئات الالاف في غزة في منطقة الوسط وشمال قطاع غزة وبالتالي هذا مؤشر خطير ورهيب على أن الحالة في قطاع غزة هي حالة مجاعة حقيقية".

لكن رغم كل ذلك مازال الانسان الفلسطيني على الارض في قطاع غزة متجذرا في ارضه رافضا الرحيل.

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