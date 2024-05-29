الإحتلال يرتكب مجزرة مروّعة في دير البلح إرتقى فيها 15 شهيدا

العالم – خاص بالعالم

ولفت مراسلنا إلى تواصل القصف الجوي والمدفعي الإسرائيلي واستهداف المدنيين في القطاع، وذلك مع دخول العدوان الإسرائيلي على غزة يومها الـ236، وسط نزوح متواصل للعائلات الفلسطينية من رفح إلى وسط القطاع، هرباَ من الغارات والقصف والمجازر الإسرائيلية المتواصلة والتي كان آخرها يوم أمس عقب استهداف خيام النازحين في منطقة مواصي رفح (الآمنة) وفقاَ لمزاعم الاحتلال ماأدى لإرتقاء شهداء وجرحى.

ونوه مراسلنا بأن الاحتلال الاسرائيلي لم يتوقف عن غاراته العنيفه على المناطق متفرقه بقطاع غزة، في شمال القطاع وفي المحافظات الوسطى وفي مدينة خان يونس التي انتهت منها العملية العسكرية وصنفت منطقة آمنة، وكذلك مدينه رفح التي لازالت تستمر فيها العمليات العسكرية بشكل عنيف وغاراتها العنيفة والتقدم والتوغل للآليات الاسرائيلية التي تحاول منذ عدة أيام الوصول الى المناطق الوسط في مدينة رفح والتي وصلت منذ أيام الى المناطق الغربية الجنوبية لمدينة رفح.

وأوضح مراسلنا أن هذه الإستهدافات قد طالت عدة منازل في شمال القطاع للمواطنين وكذلك في مدينة غزة بحي الرمال، حيث تم استهداف منزل عائلة وارتقى فيه عددا من الشهداء، والاصابات قد وصلت إلى المشافي.

وأشار مراسلنا الى مدينة خان يونس حيث ان المناطق الفاصلة في مدينة خان يونس وفي منطقه رفح ارتقى فيها 4 شهداء خلال استهداف إسرائيلي لمنزل عائلة شعت وقد وصلوا الى مستشفى غزة الاوروبي.

وبين مراسلنا إلى أن عدد الشهداء قد بلغ 15 شهيداً منذ ساعات الصباح وحتى هذه اللحظة حيث ارتقوا في هذه الاستهدافات والقصف المدفعي على منازل المواطنين وتجمعاتهم في مدينة رفح، حيث وصلوا الى العيادات والمشافي المتفرقة في غرب مدينة رفح وفي المستشفى الأوروبي في ظل تدهور المنظومة الصحية وعدم وجود الكوادر الصحية والمعدات اللازمة المناسبة للعمل والتعامل مع الاعداد الكبيرة جدا من الاصابات والشهداء الذين يصلون إلى المناطق والمستشفيات من مناطق العمليات العسكرية في مدينة رفح هي المنطقة الأخطر.

ارتفعت حصيلة الحرب الإسرائيلية المتواصلة على غزة إلى 36,171 شهيدا و81,420 مصابا، وذلك بعد ارتكاب الاحتلال 6 مجازر وصل منها 75 شهيدا و284 مصابا إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية.

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