القسّام تستهدف قوة للإحتلال وتوقع أفرادها بين قتيل وجريح 

العالم – خاص بالعالم

وفي هذا السياق أعلنت كتائب القسّام، الجناح العسكري لحركة حماس، استهداف ثلاثة جنود إسرائيليين بقذيفة مضادة للأفراد أصابتهم بشكلٍ مباشر في مدينة رفح جنوب القطاع.

كما تمكن القساميون من استهداف قوّة إسرائيلية راجلة مكوّنة من خمسة جنود بعبوةٍ مُضادة للأفراد وإيقاعهم بين قتيلٍ وجريح. ه‍ذا فيما دكت القسام مستوطنة 'نيريم' برشقة صاروخية.

بدورها، أستهدفت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي تجمعاً لجنود وآليات الاحتلال في جنوب وغرب مدينة رفح، كما شاركت القسّام باستهداف آليتين عسكريتين إسرائيليتين شرق رفح.

ولم يقتصر الامر على هذه الفصائل فحسب فقد اعلنت كتائب شهداء الأقصى استهدافها آلية عسكرية إسرائيلية في مخيمِ جباليا شمالي قطاعِ غزة، كما اطلقت رشقة صاروخية على تموضعٍ لجنود الاحتلال وآلياتهم على خط الامداد في محورِ 'نتساريم' جنوب مدينةِ غزة.



الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ايضا كان له دور، حيث نفذ عمليات ناجحة جاء على لسان المتحدث باسم 'قوات الشهيد عمر القاسم'، القائد أبو خالد الذي قال إن مقاتلي القوات دمروا إحدى آليات الاحتلال الإسرائيلية بصاروخٍ مُوجه غرب مدينة رفح واوقعوا من فيها بين قتيلٍ وجريح.

وأضاف أبو خالد أنّ وحدة المدفعية استهدفت موقع 'أبو مطيبق' العسكري الإسرائيلي شرق المحافظة الوسطى بقذائف هاون من العيار الثقيل كما استهدفوا منطقة تبة زارع ومحور التقدم في مشروع عامر شرق مدينة رفح.



وامام الضربات النوعية المتتالية التي تسددها المقاومة الفلسطينية في غزة اعترف الكيان الاسرائيلي على مضض بجزء من هذه الخسائر، حيث أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي مؤخرا بمقتل جندي من لواء 'المظليين' وإصابة ثلاثة آخرين إصابات خطرة.

هذا فيما تراجعت آليات الاحتلال إلى خارج مخيم جباليا، وسط قصف مدفعي مكثف وحركة طيران مستعرة، وبمجرد تداول هذه الأنباء بدا الأهالي العودة إلى المخيم.

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