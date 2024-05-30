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والدة 3 أسرى فلسطينيين تروي لحظات رعب عاشتها العائلة

الخميس ٣٠ مايو ٢٠٢٤ - ٠٤:٣٠ بتوقيت غرينتش

داخل هذا البيت الذي يعود لعائلة الفسفوس بالخليل جنوب الضفة الغربية، أحدث جنود الاحتلال خرابا كبيرا مع ساعات الفجر، خلال حملة نفذها في عموم الضفة الغربية طالت أكثر من 20 فلسطينيا،

العالم خاص بالعالم

الحاجة أم كايد والدة الأسرى الثلاث داخل السجون أخذت تحدثنا عن لحظات رعب عاشتها العائلة، وسط تنكيل وتخريب.

وقالت فوزية الفسفوس والدة ثلاثة أسرى داخل السجون:"صعدت قوات الاحتلال وبقيت في منزل كايد فقاموا بتكسير منزله وكل محتوياته من مطبخ وغيره فقاموا بتكسير كل شيء، ثم صعدوا الى منزل محمود فقاموا بتخريبه أيضا".

حملات اعتقال زادت حدتها بعد السابع من أكتوبر طالت نساء وأطفال وكبار في السن وأسرى محررون منهم ما يزيد عن 3400 رهن الاعتقال الاداري أي دون تهمة.

وقال أمجد النجار الناطق الإعلامي باسم نادي الأسير الفلسطيني :"بعد السابع من اكتوبر بلغ عدد المعتقلين حتى تاريخ اليوم ما يقارب 9000 معتقل موزعين على اكثر من 19 مركز اعتقال وتوقيف ومن هؤلاء ما يقارب 250 طفل بالاضافة الى وجود 80 امرأة فلسطينية قيد الاعتقال منهن ما يقارب 18 إمرأة معتقلات بالسجن الاداري اضافة الى وجود اكثر من 1500 حالة مرضية".

يشار أن العدد الإجمالي للأسرى داخل السجون ما قبل السابع من أكتوبر وما بعده بلغ 9100 معتقل يعيشون في ظروف صعبة للغاية.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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