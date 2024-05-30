شاهد.. خطة عمل من المعارضة الإسرائيلية للإطاحة بنتنياهو وحكومته

العالم – خاص بالعالم

المعارضة الإسرائيلية تراهن على نقطتين أساسيتين للإطاحة بنتنياهو، الأولى اتساع المعارضة الشعبية للرجل ووصولها الى كافة المدن في الداخل المحتل وثانيا توقع انشقاق في داخل الليكود قد يقوده جالانت الذي تزداد صراعته مع نتنياهو او انشقاق من قبل الحريديم بسبب قانون التجنيد الذي يرفضونه جملة وتفصيلا.

وقال جهاد حرب وهو كاتب ومحلل سياسي:"اذا كانت هناك مظاهرات شعبية واسعة وكبيرة في"اسرائيل" بشكل يومي ينضم اليها الهستدروت الاتحاد العام للعمال وارباب العمل ايضا، نعتقد حينها انه يمكن ان نقول ان نهاية حكومة نتنياهو قد اقتربت".

لكن ماذا لو تهشمت الكتلة الصلبة اليمينية لدى نتنياهو وانجر الكيان الى انتخابات مبكرة، هل سيتغير الواقع أم سيعود نتنياهو الى سدة الحكم بكتلة يمينية اقوى من الحالية ، الاحتمالات بعودة نتنياهو في حال سقطت الحكومة الحالية تبدو ضعيفة.

ووفق المراقبين فان غياب نتنياهو يعني غياب اليمين القومي الذي حصل على قوته من شخص نتنياهو ، هذا إضافة الى قناعة البعض بان المتغييرات التي يشهدها المشهد السياسي في تل ابيب تنذر بان اليمين القومي لن يبقى بذات القوة ورغم ذلك فانه في لحظة الانتخابات قد تطرا اامور تقلب الطاولة.

وقال إبراهيم ربايعة باحث فلسطيني:"ما يحدث على مستوى الرأي العام الاسرائيلي هو حالة من التقلب، وحاله من الديناميكيات المتسارعة السريعة، وبالتالي الحديث والتنبؤ عن النتائج هو مبكر جدا حتى لو إنحل وتشقق هذا الائتلاف الحاكم".

المراقبون يرون بان النظرية المحسومة في هذه المرحلة ان السابع من أكتوبر قلب كل الحسابات لدى الموالاة والمعارضة في كيان الاحتلال.

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