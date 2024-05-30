شاهد حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة حتى الآن

العالم – خاص بالعالم

وتتعرض رفح إلى ما يشبه المحرقة، حيث عشرات العائلات تتم إبادتها ولا سيما في حيي الشابورة والبرازيل.



ويتم قصف مناطق مأهولة في مختلف مناطق رفح، وسط صعوبة في وصول سيارات الإسعاف إلى مناطق القصف.

وأفادت مصادر بوصول جثامين عدد من الشهداء إلى مستشفى ناصر من جراء عدوان استهدف مجموعة فلسطينيين في تل زعرب في رفح.

وشهد وسط القطاع قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف شمال النصيرات.



أما شمالي القطاع، فاستهدف قصف مدفعي إسرائيلي مناطق بيت لاهيا وجباليا، فيما أطلقت مروحيات الاحتلال النار تجاه المنازل في مخيم جباليا.



وفي جباليا أيضا، أطلقت المسيرات الإسرائيلية النار على مواطنين بعد انسحاب قوات الاحتلال من المخيم.

هذا وارتقى شهداء وأصيب آخرون في استهداف طائرات الاحتلال لمنزل مأهول في حي الشيخ زايد شمال القطاع.

كما تم قصف مدفعية الاحتلال محيط مستشفى 'اليمن السعيد' في شمال القطاع.

في غضون ذلك، أكد مكتب الإعلام الحكومي في غزة أن حالة المجاعة بدأت تعود إلى مدينة غزة وشمال القطاع.



وأشار المكتب إلى أنه منذ أكثر من ثلاثة أسابيع يستنزف سكان القطاع ما تبقى لديهم من مواد غذائية في ظل شح المساعدات.

من جهتها أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، إرتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى اكثر من 36200 شهيد ونحو82 الف مصاب.

وفي بيان لها، لفتت وزارة الصحة إلى أن الإحتلال الإسرائيلي إرتكب خمس مجازر جديدة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها53 شهيدا ونحو360 اصابة خلال الساعات الماضية.

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