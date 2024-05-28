بوريل يدعو لموقف أوروبي مشترك للإعتراف بفلسطين.. المعارضة تبحث الإطاحة بحكومة نتنياهو وتشكيل حكومة بديلة

العالم - بانوراما

ووافقت حكومة دبلن، على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة، وذلك في تحد لكيان الاسرائيلي الذي ندد بالخطة.



من جهته دعا وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الى اتخاذ موقف اوروبي مشترك للاعتراف بدولة فلسطين، وذلك بعد اعتراف دول أوروبية بالدولة الفلسطينية.

وفي وقت سابق قال وزير الخارجية الأيرلندي ميشال مارتن إن وزراء خارجية الاتحاد أجروا للمرة الأولى مناقشات مهمة حول فرض عقوبات على الكيان الإسرائيلي إذا لم يلتزم بالقانون الإنساني الدولي، والأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية والداعية الى وقف العملية العسكرية في مدينة رفح.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: قرار المعارضة الإسرائيلية تصعيد تحركاتها لإسقاط حكومة نتنياهو،وتضافر الجهود بين الكتل البرلمانية للأحزاب المعارضة لهذا الغرض.

وقال يائير لبيد إنهم في المعارضة ينتظرون انسحاب الوزير بحكومة الحرب بيني غانتس من الكابينت قبل الثامن من يونيو.



كما دعا وزير الحرب السابق أفيغدور ليبرمان نواب حزب الليكود ، البالغ عددهم 32، بقيادة نتنياهو، إلى الانشقاق والانضمام إليه.وكشفت صحيفة جيروزاليم بوست عن وجود مشاورات بين لبيد ورؤساء أحزاب معارضة من أجل تشكيل حكومة جديدة.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.