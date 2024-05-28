الإعتراف بدولة فلسطين

العالم – باختصار

إسبانيا وإيرلندا والنرويج أعلنت في 29 من أيار / مايو إعترافها رسميا بدولة فلسطين.



وزير خارجية إسبانيا"خوسيه مانويل ألباريس": الإعتراف يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة.



وزير الخارجية النرويجي: الآن الوقت المناسب للاعتراف الدولي الفلسطينية.



الدول التي تعترف في الدولة الفلسطينية أصبحت 147 دولة من أصل 193 دولة عضو في الأمم المتحدة.



سلوفينيا قررت أيضا البدء بإجراءات الإعتراف في الدولة الفلسطينية في الفترة المقبلة.

رئيس الوزراء السلوفيني: سنناقش هذا الأسبوع تحويل ملف الإعتراف الى البرلمان للمصادقة عليه.

الاحتلال رده بمنع القنصلية الاسبانية في القدس المحتلة من تقديم الخدمات للفلسطينيين.

حكومة الاحتلال هددت ايضا بقطع التعاون مع إيرلندا بعد إعتراف الاخيرة بدولة فلسطين.

سفيرة الاحتلال لدى دبلن دانه ايريليش، لوحت بوقف التعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات مع ايرلندا.



الإعترافات المتتالية بالدولة الفلسطينية تشكل تحديا صعبا للاحتلال وللادارة الامريكية.

في نيسان /ابريل للماضي استخدمت واشنطن الفيتو في مجلس الامن ضد قبول عضوية دوله فلسطين.



هذا الواقع سيتغير مع ارتفاع أعداد الدول في الأمم المتحده التي تخرج من وصاية واشنطن.

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