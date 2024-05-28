السفير الإيراني في بغداد: الكيان الصهيوني السبب الرئيسي للفوضى بالمنطقة

العالم – إيران

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جرى بسفارة الجمهورية الإسلامية في بغداد، بين السفير آل صادق وسفير بريطانيا لدى العراق "استيفن هيشان"؛ حيث استعرضا آخر التطورات الإقليمية والدولية.

إلى ذلك أشاد آل صادق بالمواقف المتضامنة التي صدرت عن الحكومة والشعب العراقيين باستشهاد رئيس الجمهورية الإسلامية آية الله السيد إبراهيم رئيسي ومرافقيه؛ كما نوّه بالعلاقات المعمقة والأخوية القائمة بين الشعبين الإيراني والعراقي.

وفي إشارة إلى تعنت الكيان الاسرائيلي في مواصلة جرائمه بحق الشعب الفلسطيني وأهل غزة المقاومين رغم مخالفة الرأي العام الدولي والتغير النسبي الملحوظ في مواقف الدول الغربية والمنظمات الدولية، وقرار محكمة العدل الدولية القاضي بوقف فوري لحرب الإبادة، اعتبر السفير الإيراني لدى العراق، بأن وجود الكيان والاحتلال الصهيوني، يشكل العنصر الرئيس للفلتان الأمني في المنطقة.