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وزراء خارجية أوروبا يبحثون احتمال فرض عقوبات على الكيان الاسرائيلي

وزراء خارجية أوروبا يبحثون احتمال فرض عقوبات على الكيان الاسرائيلي
الثلاثاء ٢٨ مايو ٢٠٢٤ - ١٢:١٣ بتوقيت غرينتش

قال وزير الخارجية الإيرلندي ميشيل مارتن ‪ إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ناقشوا للمرة الأولى احتمال فرض عقوبات على كيان الاحتلال الإسرائيلي، إذا لم يمتثل للأمر الصادر  عن محكمة العدل الدولية، واقترح أن تدعم إيرلندا هذا النهج.

العالم - اوروبا

ونقلا عن شبكة "CNN" الاميركية، قال مارتن: بالتأكيد، إذا لم يكن الامتثال لحكم محكمة العدل الدولية الصادر يوم الجمعة وشيكاً، فعلينا أن ننظر في جميع الخيارات".

وأشار إلى "أن عددا من وزراء الخارجية أثاروا احتمال فرض عقوبات على المسؤولين الإسرائيليين الذين يساعدون ويحرضون المستعمرين على العنف في الضفة الغربية".

وكانت محكمة العدل الدولية قد أمرت، يوم الجمعة الماضية، كيان الاحتلال الإسرائيلي بوقف عمليته العسكرية في رفح، بموجب الإجراءات المؤقتة المرتبطة بقضية الإبادة الجماعية التي اتخذتها جنوب إفريقيا.

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