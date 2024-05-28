'يوتيوب' يحجب حساب وزارة الخارجية الإيرانية+صورة

العالم – إيران

وفي إجراء يتعارض ومبدأ حرية التعبير، قامت إدارة موقع شبكة التواصل الاجتماعي يوتيوب بحذف الحساب الرسمي لوزارة الخارجية الإيرانية بعد وقت قصير من نشر مقطع فيديو باللغة الانكليزية بعنوان "المقاومة الخيار الوحيد لفلسطين" بحجة مخالفة قوانين يوتيوب.

وذكر الموقع: "لقد قمنا بمراجعة المحتوى الخاص بك ووجدنا انتهاكات جسيمة أو متكررة لإرشادات المجتمع الخاصة بنا، ولهذا السبب قمنا بحذف قناتك من YouTube".

وجاء هذا الإجراء الذي اتخذته إدارة موقع YouTube المملوك لمجموعة غوغل الأميركية العملاقة في حين أن الغرب يتشدق بأكذوبة حرية الرأي والتعبير والتي تعتبر برأيه المبدأ الأساسي للديمقراطية الليبرالية.

تجدر الأشارة إلى أنه منذ بداية العدوان الاسرائيلي الهمجي على غزة؛ قامت شبكات التواصل الاجتماعي الأميركية والغربية بحذف أو تقييد حسابات المستخدمين للأفراد والمؤسسات والجماعات التي نشرت جرائم الكيان المحتل في غزة تحت ذرائع كاذبة وفي تعارض واضح مع حرية التعبير.