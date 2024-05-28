أستاذ جامعي إيراني يحصد جائزة 'كومستيك' 2024

العالم – إيران

وبحسب إعلان لجنة تحكيم التعاون العلمي والتكنولوجي لمنظمة المؤتمر الإسلامي، فقد تم منح جائزة "الكومستيك" (Standing Committee for Scientific and Technological Cooperation /COMSTEC) للدكتور سعيد أكبري، أستاذ الرياضيات بجامعة شريف التكنولوجية الإيرانية.

وتأسست كومستيك في العام 1981 بهدف تعزيز التعاون العلمي والارتقاء بمستوى العلاقات العلمية بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وتوسيع المهارات المكملة والاستثمار في قسم الأبحاث والتركيز على تقنية المعلومات وتبادل المعلومات بين الدول الإسلامية.

وتمنح كومستيك منذ العام 1997 جائزة براءة الاختراع مرة كل سنتين للأشخاص المتميزين الذين ساهموا بشكل كبير في تقدم العلوم أو سجلوا براءة الاختراع.