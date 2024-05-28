مجزرة رفح وتحليلات الإعلام العبري حول التطورات  الميدانية

العالم - العين الاسرائيلية

وألقى البرنامج الضوء على إجراء الإتصالات بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الاسرى، وعلى المجزرة التي ارتكبها الإحتلال الاسرائيلي في مخيم النازحين في رفح وقتل قوات الإحتلال جنديا مصريا عند الحدود، حيث فرضت الرقابة العسكرية الإسرائيلية حظرا على نشر تفاصيل ما حصل.

وفيما يتعلق بالهدف الإسرائيلي من إرتكاب مجزرة رفح في هذا التوقيت والضغط على مسار المفاوضات وحول سبب تعاطي إعلام الإحتلال معها بهذا الاستخفاف حيث أن نتنياهو اعتبرها خطا كارثيا يجري التحقيق حوله، اكد سامر كركي المتابع للشأن الإسرائيلي أنه لا يوجد رد على كل انتصارات المقاومة وخاصة بعد زمام المبادرة التي انطلقت به المقاومة ان كان في غزة وان كان في جنوب لبنان إلا استمرار المزيد من المجازر وخاصة في الوضعية الاخيرة الميدانية لجيش الاحتلال وهو رفح.

ولفت كركي إلى أنه ليس أمام الكيان الصهيوني إلا الاستمرار في سياسة المجازر، ولكن هنالك تغيرا شبه شكلي بعد زيارة وليم بيرنز مدير وكالة الاستخبارات الامريكية ولكن يحاول الاسرائيلي الإلتفاف على الوضعية البندية في هذه البنود التي يقوم بها الوسطاء برعاية امريكيه وليس أمامه الا الإستمرار في هذه المجازر والالتفاف على هذه البنود.

ونوه كركي إلى قول بنيامين نتنياهو بشكل واضح في مجلس الحرب بأن هنالك رؤى جديدة، ولكن الرؤى الجديدة التي ينطلق منها هي عملية التفاف تتعلق بالمرحله الثانية والمرحلة الثالثة، فالمرحلة الثانية التي انطلق بها الوسطاء تتعلق بتبادل أسرى الضباط والجنود الإسرائيليين مع الاسرى الفلسطينيين، والكلام عن انتهاء الحرب او نهاية مستدامة للحرب، والمرحلة الثالثة هي تبادل الجثامين حيث يريد الاسرائيلي بشكل واضح أن يكون هنالك تبادل للأسرى والحديث بشأن إنتهاء الحرب والبداية في المرحلة الثالثة ليستمر بها.



وناقش البرنامج العملية المركبة النوعية في مخيم جباليا التي أدت بحسب كتائب القسام إلى قتل وجرح وأسر عدد من جنود الاحتلال بعد إستدراج لأحد الانفاق والتي أخذت حيزا واسعا من الاهتمام في الاعلام العبري حيث كشفت بحسب المحللين عن قدرات حماس والتواصل بين قادتها.

وبحث البرنامج في الرشقات الصاروخية التي أطلقتها المقاومة من رفح باتجاه تل أبيب ومحيطها وباتجاه المستوطنات في غلاف غزة والتي كشفت عن قدرات المقاومين وفشل جيش الاحتلال حتى الان في تحقيق أهدافه العسكرية.

ضيف البرنامج:

- سامر كركي المتابع للشأن الإسرائيلي

التفاصيل في الفيديو المرفق ...