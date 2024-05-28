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فيديو خاص: صحفي يكشف حقائق وأهداف مجزرة المواصي!!

الثلاثاء ٢٨ مايو ٢٠٢٤ - ٠٢:٠٣ بتوقيت غرينتش

أفاد مراسل قناة العالم الاخبارية في قطاع غزة بأن الجيش الاسرئايلي ينفذ في الساعات الاخيرة غارات عنيفة في منطقة المواصي أقصى غرب مدينة رفح، واستهدف عددا من الخيام ما ادى الى استشهاد اكثر من 20 فلسطينيا، كما تم استهداف المنطقة في وقت سابق من اليوم وأول أمس.

العالم - خاص بالعالم

وأضاف أن هناك عددا كبيرا من الشهداء والجرحى، لأن الاستهداف كان مباشرا لخيام النازحين، بقصف مدفعي وجوي، مشيرا الى ان معظم الشهداء من الاطفال والنساء والمسنين.

وأوضح أن عائلات فلسطينية قتلت بالكامل خلال لحظات، في مناطق طلب الجيش الاسرائيلي من السكان التواجد فيها باعتبارها مناطق آمنة، وهي مواصي رفح وخانيونس.

أكد أن الاحتلال من خلال هذه الجرائم يريد إخلاء المدينة من شرقها حتى غربها، وهو ما يتضح من خلال تقدم قوات الاحتلال ودباباته من عدة محاور منها محور فيلادلفيا ومسجد العودة.

للمزيد شاهدو الفيديو المرفق ....

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