فيديو خاص: صحفي يكشف حقائق وأهداف مجزرة المواصي!!

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وأضاف أن هناك عددا كبيرا من الشهداء والجرحى، لأن الاستهداف كان مباشرا لخيام النازحين، بقصف مدفعي وجوي، مشيرا الى ان معظم الشهداء من الاطفال والنساء والمسنين.

وأوضح أن عائلات فلسطينية قتلت بالكامل خلال لحظات، في مناطق طلب الجيش الاسرائيلي من السكان التواجد فيها باعتبارها مناطق آمنة، وهي مواصي رفح وخانيونس.

أكد أن الاحتلال من خلال هذه الجرائم يريد إخلاء المدينة من شرقها حتى غربها، وهو ما يتضح من خلال تقدم قوات الاحتلال ودباباته من عدة محاور منها محور فيلادلفيا ومسجد العودة.

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