الرئيس الفرنسي يعزي باستشهاد الرئيس الإيراني الراحل ومرافقيه

العالم – إيران

وجاء في رسالة ماكرون: "إثر وفاة فخامة رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد إبراهيم رئيسي، ووزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد حسين أمير عبد اللهيان ومرافقيه، أود أن أتقدم بالتعازي إلى فخامتكم وإلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية."

وأضاف الرئيس الفرنسي: "كما أعرب عن تعاطفي مع أسر وأقارب ضحايا هذا الحادث.. كما تعلمون، أتيحت لي الفرصة للقاء الرئيس الإيراني عدة مرات والتحدث معه حول القضايا الثنائية ذات الاهتمام المشترك. وقد التقيت أيضا بوزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وختم ماكرون بقوله: "في هذا الوضع الخاص، أود أخيرا أن أؤكد لكم أنني ملتزم بمواصلة العلاقة بين بلدينا بما يتجاوز الخلافات القائمة".