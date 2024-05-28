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في برقية إلى القائم بأعمال الرئيس الإيراني؛

الرئيس الفرنسي يعزي باستشهاد الرئيس الإيراني الراحل ومرافقيه

الرئيس الفرنسي يعزي باستشهاد الرئيس الإيراني الراحل ومرافقيه
الثلاثاء ٢٨ مايو ٢٠٢٤ - ٠٣:٢٦ بتوقيت غرينتش

أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في رسالة إلى القائم بأعمال رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، محمد مخبر، عن تعازيه باستشهاد الرئيس السيد إبراهيم رئيسي ومرافقيه.

العالم إيران

وجاء في رسالة ماكرون: "إثر وفاة فخامة رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد إبراهيم رئيسي، ووزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد حسين أمير عبد اللهيان ومرافقيه، أود أن أتقدم بالتعازي إلى فخامتكم وإلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية."

وأضاف الرئيس الفرنسي: "كما أعرب عن تعاطفي مع أسر وأقارب ضحايا هذا الحادث.. كما تعلمون، أتيحت لي الفرصة للقاء الرئيس الإيراني عدة مرات والتحدث معه حول القضايا الثنائية ذات الاهتمام المشترك. وقد التقيت أيضا بوزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وختم ماكرون بقوله: "في هذا الوضع الخاص، أود أخيرا أن أؤكد لكم أنني ملتزم بمواصلة العلاقة بين بلدينا بما يتجاوز الخلافات القائمة".

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