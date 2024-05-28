'أكسيوس': مقترح اسرائيلي جديد سيناقش مطلب حماس بالهدنة المستدامة

العالم - فلسطين المحتلة

وكانت حركة المقاومة حماس قد صرحت مساء أمس الاثنين ان الاحتلال لن يستعيد أسراه إلا بشروطها، حيث أكد القيادي في الحركة أسامة حمدان أن الاحتلال الاسرائيلي لن يستعيد أسراه لدى المقاومة إلاَّ وفق شروطها التي قدمتها للوسطاء في مصر وقطر.

وقال حمدان في المؤتمر الصحفي: لن يستعيد الاحتلال الصهيوني أسراه لدى المقاومة إلا وفق شروط المقاومة التي قدمت للوسطاء في مصر وقطر، عبر صفقة حقيقية وجادة، وكلما تأخر (نتنياهو) وداعموه عن هذا الاستحقاق، فقد المزيد من أسراه حياته على يد جيشهم وبالقصف الصهيوني وبالصواريخ الأمريكية.

وأضاف، ان استمرار التهرب والمماطلة واستمرار القصف والعدوان، يعني أن أسراهم قد لا يعودون إلا جثثا، وربما لا يعودون.

وحول ما يتداول بخصوص المفاوضات قال: نؤكد أنه لم يصلنا شيء من الوسطاء، والمطلوب بشكل واضح هو وقف العدوان بشكل دائم وكامل في كل قطاع غزة، وليس في رفح وحدها، وهذه نقطة الارتكاز، ونقطة البداية.

في المقابل تحدثت الصحيفة العبرية "يديعوت أحرونوت"، عن عرض وحيد لإعادة جميع الأسرى، ناقلة عن مصادر مطلعة قولها إنه رغم عرقلة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أي صفقة لتبادل الأسرى مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، حتى قبل أن تنضج لكن هناك عرضا وحيدا يدور الحديث عنه حاليا للتبادل.

وذكرت الصحيفة نقلا عن تلك المصادر أن العرض الوحيد الذي يدور الحديث عنه حاليا للتبادل يتمثل في صفقة شاملة لإعادة الأسرى جميعا، وقالت المصادر إنه إذا تلقى مجلس الحرب الإسرائيلي عرضا لصفقة تبادل أسرى فسيكون نتنياهو ضمن الأقلية.

وفي ظل المحاولات المتجددة لبدء المفاوضات مع حماس، تحدث مكتب نتنياهو عن مناقشة محتملة بناء على مقترحات جديدة يقودها الوسطاء، لكن مصادر مطلعة على التفاصيل تقول إن الاقتراح الوحيد المطروح على الطاولة هو الاقتراح المألوف، اتفاق شامل لإعادة كافة الاسرى.