التجارة بين إيران والاتحاد الأوروبي ترتفع بنسبة 8% في الربع الأول من 2024

العالم – إيران

واستنادا إلى بيانات يوروستات، كان حجم التجارة بين إيران والدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي 1.18 مليار يورو في الأشهر الثلاثة الأولى من العام السابق.

وكما ورد في البيانات، أن صادرات الاتحاد الأوروبي إلى إيران في الفترة من يناير إلى مارس 2024 بلغت 1.06 مليار يورو، مسجلة زيادة بنسبة 10 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق عندما بلغت صادرات الاتحاد الأوروبي إلى إيران 958 مليون يورو.

كما بلغت واردات الاتحاد الأوروبي من إيران 216 مليون يورو في الربع الأول من عام 2024 بانخفاض ثلاثة بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفي الربع نفسه من العام السابق، تم استيراد بضائع بقيمة 220 مليون يورو من إيران.

وكما أعلن يوروستات سابقا، أن قيمة التجارة بين إيران والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بلغت 4.732 مليار يورو في عام 2023.

وانخفضت التجارة بين الجانبين بنسبة تسعة بالمائة في عام 2023 مقارنة بالعام السابق عندما بلغ الرقم 5.244 مليار يورو.

كما بلغت صادرات الاتحاد الأوروبي إلى إيران في الفترة من يناير إلى ديسمبر 2023، 3.993 مليار يورو، مسجلة انخفاضا بنسبة ستة بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022 عندما بلغت صادرات الاتحاد الأوروبي إلى إيران 4.187 مليار يورو.

كما بلغت واردات الاتحاد الأوروبي من إيران 799 مليون يورو في عام 2023 بانخفاض بنسبة 24 بالمائة مقارنة بعام 2022، واستورد الاتحاد الأوروبي 1.057 مليار يورو من البضائع من إيران في الفترة من يناير إلى ديسمبر 2022.

وفقا ليوروستات، كانت ألمانيا أكبر شريك تجاري لإيران في أوروبا في عام 2023، وشكلت 36 في المائة من إجمالي التجارة بين إيران والاتحاد الأوروبي في عام 2023، وبلغ إجمالي التجارة بين إيران وألمانيا 1.432 مليار يورو في العام الماضي.

وصدرت ألمانيا بضائع بقيمة 1.199 مليار يورو إلى إيران واستوردت 233 مليون يورو من إيران، وانخفضت الصادرات الألمانية إلى إيران بنسبة 24 بالمئة والواردات بنسبة 16 بالمئة على أساس سنوي.

وكانت إيطاليا وهولندا ثاني وثالث أكبر الشركاء التجاريين الأوروبيين للجمهورية الإسلامية في العام السابق.