شاهد.. نزوح من غرب رفح بسبب مجازر الاحتلال

العالم - فلسطين المحتلة

واوضح الفيديو بان مجازر الاحتلال الإسرائيلي دفعت ولا زالت تدفع المواطنين الفلسطينيين إلى النزوح من غرب رفح جنوب قطاع غزة، في وقت يواصل الاحتلال استهداف منازل وتجمعات النازحين في غزة ورفح.

وأفادت مصادر محلية، في رفح، أن عشرات العائلات نزحت بسبب القصف الإسرائيلي لمدارس الإيواء وعيادة تل السلطان والمستشفى الأندونيسي غربي رفح جنوبي قطاع غزة.

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وقد واصلت طائرات الاحتلال ومدفعيته غاراتها وقصفها العنيف فجر اليوم الثلاثاء، على أرجاء متفرقة من قطاع غزة، مستهدفة منازل وتجمعات النازحين وشوارع، موقعة عشرات الشهداء والجرحى.

وافادت مصادر فلسطينية، ان طائرات الاحتلال شنت غارة على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، في وقت واصلت فيه قوات الاحتلال اجتياحها البري لأحياء واسعة في رفح وجباليا وشمال غزة، حيث أصابت قذيفة مدفعية أطلقتها قوات الاحتلال المستشفى الميداني الإندونيسي في تل السلطان برفح.

كما شنت طائرات الاحتلال الحربية غارة عنيفة على منطقة الفالوجا بمخيم جباليا شمال قطاع غزة، كما شنت طائرات الاحتلال غارة على بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة، فيما شنت طائرات الاحتلال الحربية غارات عنيفة على المناطق الغربية لمدينة رفح.

وأفاد الدفاع المدني أن طواقمه تواصل البحث عن مفقودين تحت أنقاض منزل عائلة "الغصين" الذي استهدفته طائرات الإحتلال الإسرائيلي في حي الدرج شرق مدينة غزة منتصف الليل.

وشنت طائرات الاغارة غارة استهدفت مخيم البريج وسط قطاع غزة، كما شن طيران الاحتلال عدة غارات مع قصف مدفعي على منطقة تلة زعرب ومحيطها غربي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وأطلقت قوات الاحتلال قنابل ضوئية بالتزامن مع قصف مدفعي جنوب غربي مدينة غزة.