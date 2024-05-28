فيديو خاص: أول جنرال على رأس حزب العمل الاسرائيلي، هل سيخلف نتانياهو؟!!

العالم - خاص بالعالم

وأضاف مراسلنا أن حزب العمل تراجع خلال السنوات الماضية ولم يعد للسلطة منذ عام 1999 بعد ان كان ايهود باراك على رأسه، مشيرا الى أن يائير غولان كان نائبا لرئيس هيئة الاركان الاسرائيلية وهو الجنرال الاول في تاريخ الحزب الحديث.

وتابع: وفق استطلاعات الرأي فإن حزب العمال كان سيحصل في أي انتخابات مقبلة ربما في أحسن الاحوال على 4 او 5 مقاعد وربما لا يتمكن من تجاوز عتبة الحسم، لكن الان يدور الحديث برئاسة يائير غولان على انه قد يحصل على 9 او 10 مقاعد.

كما تحدث مراسل قناة العالم عن آخر المستجدات فيما يتعلق بموضوع المفاوضات بشأن انهاء العدوان وتبادل الأسرى.

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