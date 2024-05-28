قاآني يزور الخارجية الإيرانية ويؤبن الشهيد أميرعبداللهيان

العالم – إيران

وأشار قاآني في لقائه باقري كني إلى جهود الوزير الشهيد في التنظيم والدعم الدبلوماسي لتيار المقاومة والشعب الفلسطيني المظلوم، سائلا الباري تعالى ان يتقبل هذه الجهود والمساعي التي بذلها الوزير الراحل.

كما أعرب باقري كني عن شكره لحضور ودعم العميد قاآني، مؤكدا أن القوة وروح الجهاد لدى فيلق القدس أحد مقومات الاقتدار للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وقال: إن من نعم الله التنسيق والتعاضد بين الميدان والدبلوماسية باعتبارهما جناحي قوة البلاد.

وأكد: المقاومة ليست مجرد تيار لمواجهة الظلم والعدوان والاحتلال، ولكنها أيضًا نموذج ناجح للحكم الرشيد.