الثلاثاء ٢٨ مايو ٢٠٢٤
٠٧:٢٩ GMT
فارسی
البث المباشر

قاآني يزور الخارجية الإيرانية ويؤبن الشهيد أميرعبداللهيان

قاآني يزور الخارجية الإيرانية ويؤبن الشهيد أميرعبداللهيان
الثلاثاء ٢٨ مايو ٢٠٢٤ - ٠٦:٢٣ بتوقيت غرينتش

زار قائد قوة القدس في حرس الثورة الإسلامية الإيرانية، العميد إسماعيل قاآني وزارة الخارجية الإيرانية والتقى القائم بأعمالها، علي باقري كني وأبن ذكر الشهيد حسين أميرعبداللهيان، وزير الخارجية الإيراني الذي قضى في حادث المروحية مع رئيس الجمهورية شمال غربي البلاد.

العالم إيران

وأشار قاآني في لقائه باقري كني إلى جهود الوزير الشهيد في التنظيم والدعم الدبلوماسي لتيار المقاومة والشعب الفلسطيني المظلوم، سائلا الباري تعالى ان يتقبل هذه الجهود والمساعي التي بذلها الوزير الراحل.

كما أعرب باقري كني عن شكره لحضور ودعم العميد قاآني، مؤكدا أن القوة وروح الجهاد لدى فيلق القدس أحد مقومات الاقتدار للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وقال: إن من نعم الله التنسيق والتعاضد بين الميدان والدبلوماسية باعتبارهما جناحي قوة البلاد.

وأكد: المقاومة ليست مجرد تيار لمواجهة الظلم والعدوان والاحتلال، ولكنها أيضًا نموذج ناجح للحكم الرشيد.

تصنيف :

روابط ذات صلة

قائد فيلق القدس يكشف حقائق جديدة من عملية 'الوعد الصادق'

قاآني لهنية: دماء أبنائك شرف وكرامة الأمة

قاآني: خوف الصهاينة من عمليات بالضفة خلال شهر رمضان وصل ذروته

قائد قوة القدس يكشف الانجاز الوحيد لكيان الاحتلال في غزة