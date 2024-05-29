نائبة الرئيس الأمريكي: كلمة مأساة لا تكفي لوصف الهجوم الإسرائيلي على مخيم في رفح

العالم - الأميرکيتان

وجاءت تعليقات هاريس خلال حديثها في فعالية في واشنطن يوم الثلاثاء، ردا على سؤال صحفي عقب قصف دبابة إسرائيلية لمخيم في منطقة نازحين في غرب رفح أسفر عن استشهاد 21 فلسطينيا يوم الثلاثاء، وفقا السلطات الصحية في غزة.

وأسفرت غارة نفذها جيش الإحتلال الإسرائيلي واستهدفت مخيما للنازحين الفلسطينيين شمال غربي مدينة رفح، مساء الأحد، عن استشهاد 40 مدنيا على الأقل وإصابة العشرات.

وقد أثار استهداف جيش الإحتلال للنازحين الفلسطينيين إدانات دولية ودعوات لوقف العملية العسكرية في رفح المكتظة بالنازحين.

ورغم الدعوات الصادرة عن عدد كبير من الدول والمنظمات الدولية وكذلك قرار محكمة العدل الدولية أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة يوم الجمعة، والذي يدعو إسرائيل إلى الوقف الفوري لهجومها العسكري وأي عمل آخر في رفح، يواصل جيش الإحتلال عملياته العسكرية التي تسفر يميا عن سقط عشرات القتلة المدنييت أغلبهم من النساء والأطفال.