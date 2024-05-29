حرب غزة..شهداء وجرحى بمجزرة جديدة بحق النازحين في رفح

العالم- فلسطين

وواصلت طائرات الاحتلال ومدفعيته غاراتها وقصفها العنيف -اليوم الأربعاء- على أرجاء متفرقة من قطاع غزة، مستهدفة منازل وتجمعات النازحين وشوارع، موقعة عشرات الشهداء والجرحى.

وتواصل قوات الاحتلال اجتياحها البري لأحياء واسعة في رفح وشمال غزة وسط قصف جوي ومدفعي وارتكاب مجازر مروعة.

وأصيب 3 مواطنين جراء قصف لقوات الاحتلال لمنزل عائلة حمدان بالمخيم الجديد بالنصيرات وسط قطاع غزة.

وشنت طائرات الاحتلال غارات عنيفة على أحياء: زعرب وفوجو غربي رفح.

وأطلقت آليات الاحتلال نيرانها شرقي حي الشجاعية شرقي مدينة غزة

وقصف طيران الاحتلال منزلاً لعائلة ياسين في أرض المفتي شمال مخيم النصيرات وسط القطاع.

وتوقفت فجر اليوم خدمات الاتصالات والإنترنت في جميع أنحاء رفح، بالتزامن مع تصاعد وتيرة قصف الاحتلال وتوغل آلياته.

واغتالت قوات الاحتلال الضابط في الشرطة سلامة بركة في قصف استهدف منزلاً في معن شرقي خان يونس.

كما ارتقى طفلان شقيقان وأصيب آخرون في قصف الاحتلال منزلاً في معن شرقي خان يونس.

وقصفت مدفعية الاحتلال تقصف شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة وحي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

وارتقى شهداء وأصيب آخرون في استهداف الاحتلال منزلا لعائلة شتات في حي الشيخ رضوان شمال غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال عدة مناطق في رفح بالتزامن مع إطلاق نار مكثف من الآليات والطائرات المسيرة والمروحية.

وقصفت مدفعية الاحتلال مخيم جباليا شمالي القطاع.

وأصيب 5 مواطنين في قصف طيران الاحتلال الحربي منزلاً لعائلة الغرة في محيط مسجد عبد الله عزام بحي الصبرة في مدينة غزة.

وأعلنت جمعي الهلال الأحمر الليلة الماضية استشهاد عصام روحي محمد عقل أحد طواقم مستشفى القدس، بعد استهداف منزله ليلة أمس في مخيم البريج وسط قطاع غزة، وبذلك يرتفع عدد شهداء طواقم الجمعية إلى 30 شهيداً، منهم 17 استشهدوا أثناء أداء واجبهم الإنساني.

فيما يلي ابرز تطورات اليوم اولا بأول:

- محدث: 3 شهداء بينهم طفلان في قصف إسرائيلي لمنزل عائلة أبو جزر في منطقة معن جنوبي خان يونس.

-سرايا القدس - كتيبة طولكرم: يخوض مجاهدونا عمليات تصد ومواجهة واسعة على كافة محاور الاشتباك في ضاحية شويكة ضد قوات الاحتلال.

-استهداف قوات الاحتلال بعبوة ناسفة محلية الصنع في ضاحية شويكة شمال طولكرم.

- شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي لمنزل عائلة أبو جزر في منطقة معن جنوبي خان يونس.

- كتائب شهداء الأقصى في طولكرم - شباب الثأر والتحرير: "جنودنا في هذه الأثناء يخوضون اشتباكات عنيفة في ضاحية شويكة".

-مصادر محلية: قوات كبيرة من جيش الاحتلال تقتحم قرية كفر مالك شرق رام الله.

- هيئة شؤون الأسرى والمحررين: لا نعلم عدد شهداء أسرى غزة في السجون والاحتلال يمنع المنظمات الدولية من الدخول إلى سجونه.

-قوات الاحتلال تعتقل سيدة وشابا خلال اقتحام مخيم شعفاط بالقدس المحتلة.

-طيران الاحتلال يستهدف حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

-إطلاق نار يستهدف قوات الاحتلال بعد اقتحام ضاحية شويكة في طولكرم.

-مدفعية الاحتلال تستهدف منطقة وادي حسن عند أطراف الجبين وشيحين جنوب لبنان.

-قوات الاحتلال تقتحم ضاحية شويكة شمال طولكرم وأطراف بلدة سلواد شمال شرق رام الله.