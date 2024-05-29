الاحتلال يتحدى محكمة العدل بمجزرة رفح

العالم _ انقلاب الصورة

هذا القرار قرار نهائي ولا لبس فيه ولا تأويل وجعل الكيان الاسرائيلي امام القانون الدولي مجددا في ضربة موجعة ومؤلمة.

لكن الكيان الاسرائيلي كعادته بانه لا يأبه لكل القرارات الدولية وهذه القرارات لا تعنيه بشيء خاصة عندما توجه اليه ادانات، رد على الفور بارتكاب مجزرة كبيرة في رفح فقتل وارتكب مجزرة مهولة بحق الفلسطينيين النازحين في خيمهم.

هذه الرسالة الدموية من الكيان الاسرائيلي وهذه المجزرة المروعة بحق الفلسطينيين تؤكد بما لا لبس فيه ان "اسرائيل" وشريكتها الأساسية اميركا لا يأبها لكل القرارات الدولية وان هذه القرارات لا تعنيهم لا من قريب ولا من بعيد.

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