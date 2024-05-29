الأربعاء ٢٩ مايو ٢٠٢٤
٠٥:٠٥ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد..الصهاينة يشيدون بصورة لنيكي هيلي وهي توقع على قذيفة!

شاهد..الصهاينة يشيدون بصورة لنيكي هيلي وهي توقع على قذيفة!
الأربعاء ٢٩ مايو ٢٠٢٤ - ٠٤:٤٦ بتوقيت غرينتش

تداول سياسيون وصحفيون ووسائل إعلام صهيونية بإشادة صورة للمندوبة الأمريكية السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي، وهي توقع على قذيفة في شمالي الاراضي المحتلة يُفترض إطلاقها على أهداف لـ”حزب الله” جنوبي لبنان.

العالم-الاميركيتان

وتُظهر الصورة المتداولة، ولا سيما على منصة إكس، هيلي وهي توقع على القذيفة بـ”اقضِ عليهم.. أمريكا تحب إسرائيل دائما”.

ونشر ما يسمى "وزير التراث الإسرائيلي" عميحاي إلياهو، على إكس، صورة هيلي وهي توقع على القذيفة، مشيدًا بها.

“صديقة حقيقية لإسرائيل”

كما نشر حانوخ ميلفيديسكي، عضو الكنيست عن حزب الليكود بقيادة نتنياهو، الصورة مع تعليق “أحب نيكي هيلي كثيرا. صديقة حقيقية لإسرائيل”.

وقال شولمو بولاك، صحفي بإذاعة “كول حاي” التابعة لليهود المتشددين (الحريديم) “تضيف نيكي هيلي توقيعها إلى القذيفة التي ستهبط قريبا على موقع لحزب الله مع تعليقها “اقضِ عليهم”.

وأيالون هو شارع في تل أبيب (وسط) يشهد منذ أسابيع احتجاجات تطالب بوقف العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، وإبرام صفقة لتبادل الأسرى مع حركة حماس.

وفي مارس/آذار الماضي، انسحبت هيلي من الانتخابات التمهيدية بالحزب الجمهوري تمهيدا لانتخابات الرئاسة، وتمنت التوفيق للجمهوري دونالد ترمب في مواجهة المرشح الديمقراطي الرئيس الحالي جو بايدن.

وتوعّد ترامب بسحق الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في الولايات المتحدة وترحيل المتظاهرين ومواصلة دعم "إسرائيل" في حرب الإبادة على قطاع غزة في حال فوزه بالانتخابات الرئاسية المرتقبة في نهاية العام الجاري. جاء ذلك خلال اجتماع مغلق عقده مرشح الحزب الجمهوري مع مانحين يهود في نيويورك، وكشفت تفاصيله صحيفة واشنطن بوست يوم الاثنين الماضي.

روابط ذات صلة

حرب غزة..شهداء وجرحى بمجزرة جديدة بحق النازحين في رفح

السعودية تصدر بيانا بشأن مجازر الإبادة الجماعية الإسرائيلية للفلسطينيين

فيديو خاص: أول جنرال على رأس حزب العمل الاسرائيلي، هل سيخلف نتانياهو؟!!