فيديو/ مشاهد من زيارة السيد نصرالله لوالدته في المستشفى

العالم- لبنان

وتوفيت السبت الماضي، السيدة "أم حسن" نصر ‏الله (ره) ‏والدة الامين العام لحزب الله بعد معاناة طويلة مع ‏المرض.‏

وتقبلت قيادة الحزب وحركة أمل التعازي بوفاة السيدة الفاضلة "ام حسن"، في قاعة الإمام السيد موسى الصدر في روضة الشهيدين في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وقال السيد نصرالله في كلمة له خلال اختتام التعازي بوفاة والدته، إن "الوالدة الفقيدة المرحومة نهدية هاشم صفي الدين وُلدت من سيدين هاشميين وكانت امرأة مؤمنة طيبةً طاهرةً هادئةً قليلة الكلام ولا تتدخل في شؤون الآخرين ولا تُسيئ لأحد ولا تحمل في نفسها كراهيةً لأحد".

وأكد السيد نصرالله "كانت الوالدة تعين الوالد في حمل الأعباء وكانت صابرة محتسبة بارة بوالديها".