توسع الاحتلال في رفح بعد المجزرة والتغطية الاميركية

العالم - مع الحدث

ماذا عن تنديد الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي باستهداف المدنيين فيها وخروج أكثر من مليون شخص في الاسابيع الاخيرة وحيث لامكان أمن في كل غزة؟

ما المتوقع من جلسة مجلس الامن بدعوة من الجزائر لبحث تداعيات المجزرة مع توسع العدوان؟

وهل تدفع المجتمع الدولي للضغط من أجل وقف العدوان كما طالب الأمين العام لحزب الله؟

هل أدركت ادارة بايدن ان نتنياهو تجاوز الخطوط الحمراء التي رسمتها لاقتحام المدينة ام مازالت تمارس النفاق الذي أدی دوراً كبيراً في الاسابيع الاخيرة بحسب السيد نصرالله؟

ما خيارات مصر للرد علی قتل الجيش الاسرائيلي أحد جنودها علی معبر رفح وهل التحقيق في الحادث يعني تجاوز ما حصل؟

هذه الاسئلة كانت محور نقاش أحدث حلقة من برنامج مع الحدث الذي يبث علی شاشة قناة العالم الاخبارية.

وشارك في نقاش هذه الحلقة كل من مسؤول الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في لبنان هيثم عبدو، ومساعد وزير الخارجية المصري الأسبق د. عبدالله الاشعل.