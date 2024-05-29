السعودية تبعد 6 اعضاء من الفريق الاعلامي للبعثة الايرانية 

العالم - ايران

وكان هذا الفريق الإعلامي المكون من 6 صحفيين ومخرج وثائقي، قد اعتقلوا يوم الثلاثاء الماضي أثناء تسجيل تلاوة القرآن الكريم في المسجد النبوي، وبعد ساعات قليلة من التحقيق تم نقلهم إلى مركز الاحتجاز المركزي للشرطة بالمدينة المنورة.

وتم ابعاد هذا الفريق الإعلامي من السعودية الليلة الماضية دون أداء فريضة الحج.

وبعد يومين، اعتقلت الشرطة السعودية اثنين من الصحفيين، أحدهما مراسل من قناة "العالم" ومراسل الاذاعة والتلفزيون، حين نزولهما من السيارة لحضور "دعاء كميل" في الفندق الذي يقيم فيه الحجاج الإيرانيون. دون ان يقوموا باي عمل وتم اقتيادهم إلى مركز الاحتجاز.

ويأتي ابعاد هذا الفريق الإعلامي للبعثة الإيرانية من السعودية بينما كانت وزارة خارجية بلادنا وممثلية الولي الفقيه لشؤون الحج والعمرة ورئيس بعثة الحجاج الإيرانيين وسفير بلادنا في المملكة تتابع موضوع إطلاق سراح هؤلاء الأشخاص.